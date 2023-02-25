Мэры из ХМАО попросили прощения у жителей

26 февраля 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Прощеное воскресение — это последний день масленичной недели Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков и глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин попросили прощения у жителей в прощеное воскресенье. Соответсвующие посты мэры выложили в своих telegram-каналах. «Сегодня мы отмечаем два праздника: православный праздник Прощеное воскресенье и окончание масленицы. Важно, в этот день, в преддверии Великого поста, попросить друг у друга прощения, поэтому простите и вы меня: родные, близкие, друзья», — поделился Евгений Буренков. Он также принял участие в праздновании масленицы в городе Советском. Сергей Заплатин помимо извинений, попросил оставить все плохое в прошлом: «Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом или седьмое воскресенье перед Пасхой. Дорогие друзья, я искренне прошу меня за все простить. Прошу оставить все плохое в прошлом, не вспоминать о ссорах и обидах, не сожалеть и не грустить», — написал Заплатин. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков попросил прощения у жителей региона. Видеообращение он выложил в своем telegram-канале.

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков и глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин попросили прощения у жителей в прощеное воскресенье. Соответсвующие посты мэры выложили в своих telegram-каналах. «Сегодня мы отмечаем два праздника: православный праздник Прощеное воскресенье и окончание масленицы. Важно, в этот день, в преддверии Великого поста, попросить друг у друга прощения, поэтому простите и вы меня: родные, близкие, друзья», — поделился Евгений Буренков. Он также принял участие в праздновании масленицы в городе Советском. Сергей Заплатин помимо извинений, попросил оставить все плохое в прошлом: «Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом или седьмое воскресенье перед Пасхой. Дорогие друзья, я искренне прошу меня за все простить. Прошу оставить все плохое в прошлом, не вспоминать о ссорах и обидах, не сожалеть и не грустить», — написал Заплатин. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков попросил прощения у жителей региона. Видеообращение он выложил в своем telegram-канале.