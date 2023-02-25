Мэры из ХМАО попросили прощения у жителей

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков и глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин попросили прощения у жителей в прощеное воскресенье. Соответсвующие посты мэры выложили в своих telegram-каналах.
«Сегодня мы отмечаем два праздника: православный праздник Прощеное воскресенье и окончание масленицы. Важно, в этот день, в преддверии Великого поста, попросить друг у друга прощения, поэтому простите и вы меня: родные, близкие, друзья», — поделился Евгений Буренков. Он также принял участие в праздновании масленицы в городе Советском.
Сергей Заплатин помимо извинений, попросил оставить все плохое в прошлом: «Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом или седьмое воскресенье перед Пасхой. Дорогие друзья, я искренне прошу меня за все простить. Прошу оставить все плохое в прошлом, не вспоминать о ссорах и обидах, не сожалеть и не грустить», — написал Заплатин.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков попросил прощения у жителей региона. Видеообращение он выложил в своем telegram-канале.
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