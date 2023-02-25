Депутат Госдумы попросил прощения у жителей Курганской области. Видео

26 февраля 2023 в 09:23 Размер текста - 17 +

Александр Ильтяков записал видеообращение к зауральцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков попросил прощения у жителей региона. Видеообращение выложено в его telegram-канале. «Дорогие братья и сестры. Простите меня, люди добрые, за все прегрешения мои, совершенные делом или словом, ведением или неведение», — сказал депутат. Прощеное воскресенье — это последний день Масленицы. С 27 февраля начинается Великий пост. URA.RU уже писало, что в Кургане на февральские праздники должны разыграть барана, показать премьеры кино и провести концерты на сцене областной филармонии. Большой праздник «Проводы русской зимы» пройдет в воскресенье, 26 февраля в ЦПКиО. На Масленице выступит московская фолк-группа «Партизан FM».

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков попросил прощения у жителей региона. Видеообращение выложено в его telegram-канале. «Дорогие братья и сестры. Простите меня, люди добрые, за все прегрешения мои, совершенные делом или словом, ведением или неведение», — сказал депутат. Прощеное воскресенье — это последний день Масленицы. С 27 февраля начинается Великий пост. URA.RU уже писало, что в Кургане на февральские праздники должны разыграть барана, показать премьеры кино и провести концерты на сцене областной филармонии. Большой праздник «Проводы русской зимы» пройдет в воскресенье, 26 февраля в ЦПКиО. На Масленице выступит московская фолк-группа «Партизан FM».