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Депутат Госдумы попросил прощения у жителей Курганской области. Видео

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Конференция региональной партии Единая Россия. Курган. , ильтяков александр
Александр Ильтяков записал видеообращение к зауральцам Фото:

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков попросил прощения у жителей региона. Видеообращение выложено в его telegram-канале.

«Дорогие братья и сестры. Простите меня, люди добрые, за все прегрешения мои, совершенные делом или словом, ведением или неведение», — сказал депутат.

Прощеное воскресенье — это последний день Масленицы. С 27 февраля начинается Великий пост. URA.RU уже писало, что в Кургане на февральские праздники должны разыграть барана, показать премьеры кино и провести концерты на сцене областной филармонии. Большой праздник «Проводы русской зимы» пройдет в воскресенье, 26 февраля в ЦПКиО. На Масленице выступит московская фолк-группа «Партизан FM».

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Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков попросил прощения у жителей региона. Видеообращение выложено в его telegram-канале. «Дорогие братья и сестры. Простите меня, люди добрые, за все прегрешения мои, совершенные делом или словом, ведением или неведение», — сказал депутат. Прощеное воскресенье — это последний день Масленицы. С 27 февраля начинается Великий пост. URA.RU уже писало, что в Кургане на февральские праздники должны разыграть барана, показать премьеры кино и провести концерты на сцене областной филармонии. Большой праздник «Проводы русской зимы» пройдет в воскресенье, 26 февраля в ЦПКиО. На Масленице выступит московская фолк-группа «Партизан FM».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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