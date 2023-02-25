Мероприятие проходило в Салехарде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель следственного управления СК РФ по ЯНАО Андрей Егоров возглавил команду следователей на массовой лыжной гонке «Лыжня России — 2023» в Салехарде (ЯНАО). Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Сотрудники следственного управления СК России по ЯНАО приняли участие в массовой лыжной гонке „Лыжня России — 2023“. Традиционно в лыжной гонке приняли участие сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу. В Салехарде команду лыжников возглавил руководитель регионального ведомства генерал-майор юстиции Андрей Николаевич Егоров», — говорится в сообщении.

В этом году мероприятие приурочено ко дню зимних видов спорта в России. По мнению команды, участие в таких спортивно-массовых мероприятиях заряжает позитивной энергией, бодростью и хорошим настроением.

Ранее URA.RU сообщало, что управление СК РФ по ЯНАО организовало в Салехарде (ЯНАО) турнир по хоккею на валенках. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня защитника Отечества и проходило на озере Лебяжьем. Команда следователей одержала победу в этом соревновании.