В ЯНАО следователи сыграли в хоккей на валенках. Фото

23 февраля 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Турнир по хоккею на валенках прошел в Салехарде Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) на озере Лебяжьем в честь Дня защитника Отечества прошел турнир по хоккею на валенках, организованный управлением СК РФ по ЯНАО. Об этом сообщает «Медиацентр Салехард» в telegram-канале. «5 команд сегодня сразились за звание лучших в турнире по хоккею на валенках, посвященном Дню защитника Отечества. Соревнования прошли на озере Лебяжье по инициативе СУ СК РФ по ЯНАО», — говорится в сообщении. Участников поприветствовал глава города Салехарда Алексей Титовский и руководитель СУ СК РФ по ЯНАО Андрей Егоров. В турнире приняли участие кадеты, юнармейцы, опекунские семьи, сотрудники СКР. В ходе захватывающей борьбы победу одержала команда следователей. Ранее URA.RU собрало самые интересные мероприятия для жителей ЯНАО на праздничные выходные. Ямальцам предлагают посетить праздничные программы в честь Дня защитника Отечества, Масленицу, гонки на оленьих упряжках и рок-фестиваль. Победу одержала команда следователей telegram-канал «Медиацентр Салехард»

В Салехарде (ЯНАО) на озере Лебяжьем в честь Дня защитника Отечества прошел турнир по хоккею на валенках, организованный управлением СК РФ по ЯНАО. Об этом сообщает «Медиацентр Салехард» в telegram-канале. «5 команд сегодня сразились за звание лучших в турнире по хоккею на валенках, посвященном Дню защитника Отечества. Соревнования прошли на озере Лебяжье по инициативе СУ СК РФ по ЯНАО», — говорится в сообщении. Участников поприветствовал глава города Салехарда Алексей Титовский и руководитель СУ СК РФ по ЯНАО Андрей Егоров. В турнире приняли участие кадеты, юнармейцы, опекунские семьи, сотрудники СКР. В ходе захватывающей борьбы победу одержала команда следователей. Ранее URA.RU собрало самые интересные мероприятия для жителей ЯНАО на праздничные выходные. Ямальцам предлагают посетить праздничные программы в честь Дня защитника Отечества, Масленицу, гонки на оленьих упряжках и рок-фестиваль.