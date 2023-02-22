В Салехарде (ЯНАО) на озере Лебяжьем в честь Дня защитника Отечества прошел турнир по хоккею на валенках, организованный управлением СК РФ по ЯНАО. Об этом сообщает «Медиацентр Салехард» в telegram-канале.
«5 команд сегодня сразились за звание лучших в турнире по хоккею на валенках, посвященном Дню защитника Отечества. Соревнования прошли на озере Лебяжье по инициативе СУ СК РФ по ЯНАО», — говорится в сообщении.
Участников поприветствовал глава города Салехарда Алексей Титовский и руководитель СУ СК РФ по ЯНАО Андрей Егоров. В турнире приняли участие кадеты, юнармейцы, опекунские семьи, сотрудники СКР. В ходе захватывающей борьбы победу одержала команда следователей.
Ранее URA.RU собрало самые интересные мероприятия для жителей ЯНАО на праздничные выходные. Ямальцам предлагают посетить праздничные программы в честь Дня защитника Отечества, Масленицу, гонки на оленьих упряжках и рок-фестиваль.
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