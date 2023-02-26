Американский морпех предупредил США о ловушке из-за Украины

Американский морпех Катагнус: недооценка России является ловушкой для США

26 февраля 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

США могут стать заложниками ошибочных предположений о ситуации на Украине, считает Эрл Катагнус-младший Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США могут попасть в ловушку, подобную конфликтам в Ираке или Афганистане, если Запад продолжит недооценивать Россию. Такое мнение высказал бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус-младший. «Мы, военные, считали, что стратегии наших командиров в Ираке и Афганистане основаны на глубоком понимании нашего врага. Как показывает недавнее прошлое, эти стратегии были построены на ошибочных предположениях, которые в конечном итоге привели к вечным, бесконечным конфликтам. Нежелание Запада признать эти российские реалии приведет лишь к неудачам, подобным Ираку и Афганистану», — написал Катагнус-младший в статье для American Thinker . По его словам, заявления Запада о проигрыше России звучат уже год. США вели себя так же во время предыдущих конфликтов, которые стали для них провалом, сказал он. США и НАТО поставляют оружие ВСУ из-за спецоперации РФ на Украине. В НАТО считают, что военная помощь является единственным путем к миру. Фактически ВСУ уже проиграли России, считает бывший офицер разведки морской пехоты США и экс-инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер. По его словам, у ВСУ заканчиваются запасы артиллерии, что повлияет на ситуацию на фронте.

США могут попасть в ловушку, подобную конфликтам в Ираке или Афганистане, если Запад продолжит недооценивать Россию. Такое мнение высказал бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус-младший. «Мы, военные, считали, что стратегии наших командиров в Ираке и Афганистане основаны на глубоком понимании нашего врага. Как показывает недавнее прошлое, эти стратегии были построены на ошибочных предположениях, которые в конечном итоге привели к вечным, бесконечным конфликтам. Нежелание Запада признать эти российские реалии приведет лишь к неудачам, подобным Ираку и Афганистану», — написал Катагнус-младший в статье для American Thinker. По его словам, заявления Запада о проигрыше России звучат уже год. США вели себя так же во время предыдущих конфликтов, которые стали для них провалом, сказал он. США и НАТО поставляют оружие ВСУ из-за спецоперации РФ на Украине. В НАТО считают, что военная помощь является единственным путем к миру. Фактически ВСУ уже проиграли России, считает бывший офицер разведки морской пехоты США и экс-инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер. По его словам, у ВСУ заканчиваются запасы артиллерии, что повлияет на ситуацию на фронте.