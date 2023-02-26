Американский морпех предупредил США о ловушке из-за Украины

США могут попасть в ловушку, подобную конфликтам в Ираке или Афганистане, если Запад продолжит недооценивать Россию. Такое мнение высказал бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус-младший.
«Мы, военные, считали, что стратегии наших командиров в Ираке и Афганистане основаны на глубоком понимании нашего врага. Как показывает недавнее прошлое, эти стратегии были построены на ошибочных предположениях, которые в конечном итоге привели к вечным, бесконечным конфликтам. Нежелание Запада признать эти российские реалии приведет лишь к неудачам, подобным Ираку и Афганистану», — написал Катагнус-младший в статье для American Thinker.
По его словам, заявления Запада о проигрыше России звучат уже год. США вели себя так же во время предыдущих конфликтов, которые стали для них провалом, сказал он.
США и НАТО поставляют оружие ВСУ из-за спецоперации РФ на Украине. В НАТО считают, что военная помощь является единственным путем к миру. Фактически ВСУ уже проиграли России, считает бывший офицер разведки морской пехоты США и экс-инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер. По его словам, у ВСУ заканчиваются запасы артиллерии, что повлияет на ситуацию на фронте.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
США могут попасть в ловушку, подобную конфликтам в Ираке или Афганистане, если Запад продолжит недооценивать Россию. Такое мнение высказал бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус-младший. «Мы, военные, считали, что стратегии наших командиров в Ираке и Афганистане основаны на глубоком понимании нашего врага. Как показывает недавнее прошлое, эти стратегии были построены на ошибочных предположениях, которые в конечном итоге привели к вечным, бесконечным конфликтам. Нежелание Запада признать эти российские реалии приведет лишь к неудачам, подобным Ираку и Афганистану», — написал Катагнус-младший в статье для American Thinker. По его словам, заявления Запада о проигрыше России звучат уже год. США вели себя так же во время предыдущих конфликтов, которые стали для них провалом, сказал он. США и НАТО поставляют оружие ВСУ из-за спецоперации РФ на Украине. В НАТО считают, что военная помощь является единственным путем к миру. Фактически ВСУ уже проиграли России, считает бывший офицер разведки морской пехоты США и экс-инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер. По его словам, у ВСУ заканчиваются запасы артиллерии, что повлияет на ситуацию на фронте.