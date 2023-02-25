25 февраля 2023
24 февраля 2023

Желающие попасть на Масленицу в пермскую Хохловку застряли в пятикилометровой пробке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Москва, машины, пробка, трафик, автомобили, автотранспорт
На подъезде к Хохловке образовалась пробка Фото:

Пермяки и гости региона застряли в длинной пробке на подъезде к Хохловке. 26 февраля на территории прикамского архитектурного музея проводится большая праздничная программа.

«Желающих встретить праздник Масленицы в пермском этномузее столкнулись на въезде в поселок с автомобильной пробкой. Ее длина примерно пять километров. Время в пути увеличилось как минимум на полчаса. Люди ругаются на организацию и заполненные до отказа парковки», — пояснил корреспондент агентства.

URA.RU писало ранее, что в минкульте Пермского края объявили о розыгрыш билетов на главную Масленицу региона. Попасть на праздник можно было бесплатно. Сообщалось, что на территории архитектурного музея будут проведены народные игры и обряды, мастер-классы, концерты и потешные бои. Там впервые должны зазвучать колокола, установленные на отреставрированной колокольне.

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Пермяки и гости региона застряли в длинной пробке на подъезде к Хохловке. 26 февраля на территории прикамского архитектурного музея проводится большая праздничная программа. «Желающих встретить праздник Масленицы в пермском этномузее столкнулись на въезде в поселок с автомобильной пробкой. Ее длина примерно пять километров. Время в пути увеличилось как минимум на полчаса. Люди ругаются на организацию и заполненные до отказа парковки», — пояснил корреспондент агентства. URA.RU писало ранее, что в минкульте Пермского края объявили о розыгрыш билетов на главную Масленицу региона. Попасть на праздник можно было бесплатно. Сообщалось, что на территории архитектурного музея будут проведены народные игры и обряды, мастер-классы, концерты и потешные бои. Там впервые должны зазвучать колокола, установленные на отреставрированной колокольне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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