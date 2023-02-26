Военкор Поддубный: главком ВСУ предупредил Зеленского о критической ситуации в Бахмуте

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Подразделения ВСУ не смогут эвакуировать, доложили Владимиру Зеленскому Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о критической ситуации в Бахмуте (Артемовске) и положении ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

«Сообщают, что главком ВСУ доложил Зеленскому о тактическом окружении Артемовска ВС РФ и невозможности провести эвакуацию оставшихся украинских подразделений. Фактически такую формулировку подтверждает положение дел на „земле“», — написал Поддубный в telegram-канале.

Он отметил, что у украинской армии остался один путь для отвода войск, он проходит через населенный пункт Хромово. Эта дорога тоже контролируется российской армией, сообщил военкор.

Зеленский давал приказ удерживать Бахмут до получения военной помощи от Запада. На севере города идут ожесточенные бои, передает «Дни.ру». Армия РФ уже вышла к центру Бахмута. The Times сообщало, что должностные лица на Западе и Украине допускают вывод ВСУ с этого направления.

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Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о критической ситуации в Бахмуте (Артемовске) и положении ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. «Сообщают, что главком ВСУ доложил Зеленскому о тактическом окружении Артемовска ВС РФ и невозможности провести эвакуацию оставшихся украинских подразделений. Фактически такую формулировку подтверждает положение дел на „земле“», — написал Поддубный в telegram-канале. Он отметил, что у украинской армии остался один путь для отвода войск, он проходит через населенный пункт Хромово. Эта дорога тоже контролируется российской армией, сообщил военкор. Зеленский давал приказ удерживать Бахмут до получения военной помощи от Запада. На севере города идут ожесточенные бои, передает «Дни.ру». Армия РФ уже вышла к центру Бахмута. The Times сообщало, что должностные лица на Западе и Украине допускают вывод ВСУ с этого направления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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