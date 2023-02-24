На Западе допустили, что Киев выведет ВСУ из Артемовска

25 февраля 2023 в 02:17 Размер текста - 17 +

Западные и Украинские чиновники полагают, что ВСУ могут вывести солдат из Бхмута Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженным силам Украины (ВСУ), возможно, придется покинуть Бахмут (Артемовск). Такое мнение высказывают западные и украинские должностные лица. «Украинские и западные чиновники, понимая, что ВСУ, возможно, будут полностью окружены [в Бахмуте] и останутся без путей снабжения, недавно признали, что может произойти вывод войск из города. Таким образом, они преуменьшили стратегическую ценность территории», — пишет The Times . При этом украинские собеседники издания из числа военных подчеркивают, что отступление для украинских войск может обернуться большими потерями. Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» освободили Дубово-Васильевку на северо-западном направлении Артемовска. Об этом сообщал советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин. На данный момент известно, что российские войска практически заняли центр Бахмута. Инициатива находится «в руках наших бойцов», — докладывал Гагин. Снабжение украинской группировки в Артемовске практически блокировано. Город находится в «оперативном окружении».

Вооруженным силам Украины (ВСУ), возможно, придется покинуть Бахмут (Артемовск). Такое мнение высказывают западные и украинские должностные лица. «Украинские и западные чиновники, понимая, что ВСУ, возможно, будут полностью окружены [в Бахмуте] и останутся без путей снабжения, недавно признали, что может произойти вывод войск из города. Таким образом, они преуменьшили стратегическую ценность территории», — пишет The Times. При этом украинские собеседники издания из числа военных подчеркивают, что отступление для украинских войск может обернуться большими потерями. Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» освободили Дубово-Васильевку на северо-западном направлении Артемовска. Об этом сообщал советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин. На данный момент известно, что российские войска практически заняли центр Бахмута. Инициатива находится «в руках наших бойцов», — докладывал Гагин. Снабжение украинской группировки в Артемовске практически блокировано. Город находится в «оперативном окружении».