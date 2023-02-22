Советник Пушилина: российские войска вышли к центру Бахмута

Российские войска практически вышли в центр Артемовска (Бахмута). Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин. По его словам, армия РФ уже давно вошла в город с северной стороны.
«Инициатива сейчас в руках наших бойцов, с северной стороны Артемовска уже давно вошли наши войска. Сейчас они бьются уже практически в центре города», — сообщил Гагин в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина сообщил, что Киев эвакуировал командование ВСУ из Артемовска. По словам Гагина, группировка украинских войск оказалась обречена. До этого российским военным удалось отрезать пути для подкрепления ВСУ. Артемовск практически взяли в окружение. Командир ВСУ с позывным «Мадьяр» сообщил об огромных потерях вокруг города. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что их солдаты не намерены уходить из Артемовска, но глава страны Владимир Зеленский отказался отстаивать его «любой ценой».
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