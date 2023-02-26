Шольц попросил Зеленского перестать стонать о нехватке военной помощи

Канцлер Германии Олаф Шольц попросил президента Украины Владимира Зеленского не стонать о нехватке военной помощи, так как ФРГ много делает для Киева. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
«Я нахожу это смешным, нет смысла стонать о масштабах немецкого участия. Неразумно снова и снова отрицать такое серьезное обязательство. Германия не должна выслушивать упреков от кого бы то ни было. Мы делаем больше, чем многие другие страны», — цитирует Олафа Шольца
Ранее Зеленский обвинил Германию в нерешительности из-за того, что ФРГ не отправляет танки Украине. После этого Германия разрешила союзникам отправлять Украине немецкие танки Leopard. Также немецкое правительство сообщало, что отправит ВСУ 14 танков.
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