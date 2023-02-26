Шольц попросил Зеленского перестать стонать о нехватке военной помощи 26 февраля 2023 в 19:58 Размер текста - 17 + Олаф Шольц резко ответил Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц попросил президента Украины Владимира Зеленского не стонать о нехватке военной помощи, так как ФРГ много делает для Киева. Об этом сообщает немецкое издание Focus. «Я нахожу это смешным, нет смысла стонать о масштабах немецкого участия. Неразумно снова и снова отрицать такое серьезное обязательство. Германия не должна выслушивать упреков от кого бы то ни было. Мы делаем больше, чем многие другие страны», — цитирует Олафа Шольца Focus . Ранее Зеленский обвинил Германию в нерешительности из-за того, что ФРГ не отправляет танки Украине. После этого Германия разрешила союзникам отправлять Украине немецкие танки Leopard. Также немецкое правительство сообщало, что отправит ВСУ 14 танков. Канцлер Германии Олаф Шольц попросил президента Украины Владимира Зеленского не стонать о нехватке военной помощи, так как ФРГ много делает для Киева. Об этом сообщает немецкое издание Focus. «Я нахожу это смешным, нет смысла стонать о масштабах немецкого участия. Неразумно снова и снова отрицать такое серьезное обязательство. Германия не должна выслушивать упреков от кого бы то ни было. Мы делаем больше, чем многие другие страны», — цитирует Олафа Шольца Focus. Ранее Зеленский обвинил Германию в нерешительности из-за того, что ФРГ не отправляет танки Украине. После этого Германия разрешила союзникам отправлять Украине немецкие танки Leopard. Также немецкое правительство сообщало, что отправит ВСУ 14 танков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям