США не определились с планом на случай атаки Украины на Крым Помощник Байдена не ответил на вопрос о поддержке Украины в случае атаки на Крым 26 февраля 2023 в 20:22 Размер текста - 17 + Украина строит планы по захвату Крыма Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США пока не знают, будут ли поддерживать Украину, если ВСУ начнут атаку на Крым. Об этом сказал помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Я не могу дать ответ „да“ или „нет“ на вопрос о гипотетическом развитии событий. Мы хотим помочь Украине сделать так, чтобы успехи на поле боя можно было использовать за столом переговоров. Мы предоставляем ей помощь, чтобы она могла добиться этих успехов», — сказал Салливан в интервью американскому телеканалу CNN . Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что войну на Украине развязал Запад, поэтому РФ вмешалась, чтобы остановить конфликт, передают « Невские новости ». Украина готовит наступление на Россию, которое предполагает захват Крыма и уничтожение военных складов, сказал замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий. Аналогичное заявление о планах по атаке Крыма сделал и президент Украины Владимир Зеленский. США пока не знают, будут ли поддерживать Украину, если ВСУ начнут атаку на Крым. Об этом сказал помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Я не могу дать ответ „да“ или „нет“ на вопрос о гипотетическом развитии событий. Мы хотим помочь Украине сделать так, чтобы успехи на поле боя можно было использовать за столом переговоров. Мы предоставляем ей помощь, чтобы она могла добиться этих успехов», — сказал Салливан в интервью американскому телеканалу CNN. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что войну на Украине развязал Запад, поэтому РФ вмешалась, чтобы остановить конфликт, передают «Невские новости». Украина готовит наступление на Россию, которое предполагает захват Крыма и уничтожение военных складов, сказал замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий. Аналогичное заявление о планах по атаке Крыма сделал и президент Украины Владимир Зеленский. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям