Свердловчане стоят в пробке больше четырех часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Свердловской области застряли в пробке на трассе Пермь — Екатеринбург возле Ревды на четыре часа из-за дорожных работ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.

«Мы выехали из поселка примерно в 14 часов. До Екатеринбурга около 300 километров, обычно мы добирались до столицы Урала за четыре часа. Однако сейчас в 22 часа мы до сих пор стоим в пробке», — рассказал читатель URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что на данном участке произошло ДТП с участием двух фур и легкового автомобиля. Из-за аварии дорожники организовали реверсивное движение на трассе.

Фото: читатель URA.RU