25 февраля 2023
24 февраля 2023

Свердловчане застряли в пробке под Екатеринбургом на четыре часа. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане стоят в пробке больше четырех часов Фото:

Жители Свердловской области застряли в пробке на трассе Пермь — Екатеринбург возле Ревды на четыре часа из-за дорожных работ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.

«Мы выехали из поселка примерно в 14 часов. До Екатеринбурга около 300 километров, обычно мы добирались до столицы Урала за четыре часа. Однако сейчас в 22 часа мы до сих пор стоим в пробке», — рассказал читатель URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что на данном участке произошло ДТП с участием двух фур и легкового автомобиля. Из-за аварии дорожники организовали реверсивное движение на трассе.

Фото:

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Жители Свердловской области застряли в пробке на трассе Пермь — Екатеринбург возле Ревды на четыре часа из-за дорожных работ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Мы выехали из поселка примерно в 14 часов. До Екатеринбурга около 300 километров, обычно мы добирались до столицы Урала за четыре часа. Однако сейчас в 22 часа мы до сих пор стоим в пробке», — рассказал читатель URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что на данном участке произошло ДТП с участием двух фур и легкового автомобиля. Из-за аварии дорожники организовали реверсивное движение на трассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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