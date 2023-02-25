25 февраля 2023
24 февраля 2023

Челябинцев ждет снежная неделя

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, буран, погода, снегопад, климат
В последний день февраля в Челябинске возможен снег с дождем Фото:

Снегопады задержатся в Челябинске всю следующую неделю. Температура воздуха днем не будет опускаться ниже минус 5 градусов, прогнозируют синоптики.

«В понедельник в Челябинске ожидаются сильные снегопады с дневной температурой минус 1 градус. Они продолжатся во вторник и среду, при этом 28 февраля возможен снег с дождем», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео».

Днем 28 февраля в Челябинске будет плюс 1 градус, ночью похолодает до минус 6. До конца недели в городе будет от минус 5 до минус 1, а в воскресенье вновь пойдет снег.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 27 февраля в Челябинской области. Ожидаются сильный мокрый снег и ветер. Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду, на дорогах — гололедица.

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Снегопады задержатся в Челябинске всю следующую неделю. Температура воздуха днем не будет опускаться ниже минус 5 градусов, прогнозируют синоптики. «В понедельник в Челябинске ожидаются сильные снегопады с дневной температурой минус 1 градус. Они продолжатся во вторник и среду, при этом 28 февраля возможен снег с дождем», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео». Днем 28 февраля в Челябинске будет плюс 1 градус, ночью похолодает до минус 6. До конца недели в городе будет от минус 5 до минус 1, а в воскресенье вновь пойдет снег. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 27 февраля в Челябинской области. Ожидаются сильный мокрый снег и ветер. Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду, на дорогах — гололедица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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