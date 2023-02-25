Челябинцев ждет снежная неделя

Снегопады задержатся в Челябинске всю следующую неделю. Температура воздуха днем не будет опускаться ниже минус 5 градусов, прогнозируют синоптики.
«В понедельник в Челябинске ожидаются сильные снегопады с дневной температурой минус 1 градус. Они продолжатся во вторник и среду, при этом 28 февраля возможен снег с дождем», — говорится в прогнозе на сайте «Гисметео».
Днем 28 февраля в Челябинске будет плюс 1 градус, ночью похолодает до минус 6. До конца недели в городе будет от минус 5 до минус 1, а в воскресенье вновь пойдет снег.
Синоптики объявили штормовое предупреждение на 27 февраля в Челябинской области. Ожидаются сильный мокрый снег и ветер. Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду, на дорогах — гололедица.
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