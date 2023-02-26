Парижане вышли на митинги за выход Франции из НАТО

В Париже жители вышли на митинг. Протестующие призывают к выходу страны из НАТО, сообщил лидер партии «Патриоты» и экс-депутат Европейского парламента Флориан Филиппо.
«Мы больше этого не хотим. [Они] подталкивают нас к войне», — заявил с трибуны Флориан Филиппо, передает ТАСС.
Митинги прошли еще в 29 городах страны, отметил Филиппо. В столице Франции в акции приняли участие около пяти тысяч человек. Участники высказались против поставок оружия Украине и призывали к отставке французского лидера Эмманюэля Макрона.
Ранее сообщалось, что 12 февраля в Париже прошла самая крупная акция протеста против НАТО и участия Франции в конфликте на Украине. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в ходе демонстрации разрезал флаг Североатлантического альянса. Также французы возмутились просьбой президента Украины Владимира Зеленского передать ВСУ еще больше оружия. При этом официально страна поддерживает Киев в спецоперации.
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