Парижане вышли на митинги за выход Франции из НАТО 26 февраля 2023 в 23:44 Размер текста - 17 + В Париже прошел митинг за выход Франции из НАТО Фото: Алена Полозова © URA.RU В Париже жители вышли на митинг. Протестующие призывают к выходу страны из НАТО, сообщил лидер партии «Патриоты» и экс-депутат Европейского парламента Флориан Филиппо. «Мы больше этого не хотим. [Они] подталкивают нас к войне», — заявил с трибуны Флориан Филиппо, передает ТАСС. Митинги прошли еще в 29 городах страны, отметил Филиппо. В столице Франции в акции приняли участие около пяти тысяч человек. Участники высказались против поставок оружия Украине и призывали к отставке французского лидера Эмманюэля Макрона. Ранее сообщалось, что 12 февраля в Париже прошла самая крупная акция протеста против НАТО и участия Франции в конфликте на Украине. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в ходе демонстрации разрезал флаг Североатлантического альянса. Также французы возмутились просьбой президента Украины Владимира Зеленского передать ВСУ еще больше оружия. При этом официально страна поддерживает Киев в спецоперации. В Париже жители вышли на митинг. Протестующие призывают к выходу страны из НАТО, сообщил лидер партии «Патриоты» и экс-депутат Европейского парламента Флориан Филиппо. «Мы больше этого не хотим. [Они] подталкивают нас к войне», — заявил с трибуны Флориан Филиппо, передает ТАСС. Митинги прошли еще в 29 городах страны, отметил Филиппо. В столице Франции в акции приняли участие около пяти тысяч человек. Участники высказались против поставок оружия Украине и призывали к отставке французского лидера Эмманюэля Макрона. Ранее сообщалось, что 12 февраля в Париже прошла самая крупная акция протеста против НАТО и участия Франции в конфликте на Украине. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в ходе демонстрации разрезал флаг Североатлантического альянса. Также французы возмутились просьбой президента Украины Владимира Зеленского передать ВСУ еще больше оружия. При этом официально страна поддерживает Киев в спецоперации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям