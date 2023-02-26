Парижане вышли на митинги за выход Франции из НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Париж, париж, франция, триумфальная арка
В Париже прошел митинг за выход Франции из НАТО Фото:

В Париже жители вышли на митинг. Протестующие призывают к выходу страны из НАТО, сообщил лидер партии «Патриоты» и экс-депутат Европейского парламента Флориан Филиппо.

«Мы больше этого не хотим. [Они] подталкивают нас к войне», — заявил с трибуны Флориан Филиппо, передает ТАСС.

Митинги прошли еще в 29 городах страны, отметил Филиппо. В столице Франции в акции приняли участие около пяти тысяч человек. Участники высказались против поставок оружия Украине и призывали к отставке французского лидера Эмманюэля Макрона.

Ранее сообщалось, что 12 февраля в Париже прошла самая крупная акция протеста против НАТО и участия Франции в конфликте на Украине. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в ходе демонстрации разрезал флаг Североатлантического альянса. Также французы возмутились просьбой президента Украины Владимира Зеленского передать ВСУ еще больше оружия. При этом официально страна поддерживает Киев в спецоперации.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

В Париже жители вышли на митинг. Протестующие призывают к выходу страны из НАТО, сообщил лидер партии «Патриоты» и экс-депутат Европейского парламента Флориан Филиппо. «Мы больше этого не хотим. [Они] подталкивают нас к войне», — заявил с трибуны Флориан Филиппо, передает ТАСС. Митинги прошли еще в 29 городах страны, отметил Филиппо. В столице Франции в акции приняли участие около пяти тысяч человек. Участники высказались против поставок оружия Украине и призывали к отставке французского лидера Эмманюэля Макрона. Ранее сообщалось, что 12 февраля в Париже прошла самая крупная акция протеста против НАТО и участия Франции в конфликте на Украине. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в ходе демонстрации разрезал флаг Североатлантического альянса. Также французы возмутились просьбой президента Украины Владимира Зеленского передать ВСУ еще больше оружия. При этом официально страна поддерживает Киев в спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...