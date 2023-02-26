В ЯНАО зафиксирован самый низкий уровень безработицы в стране

В среднем жители ЯНАО на поиски работы тратят 3,8 месяца (фото из архива)
ЯНАО занял первое место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. По данным аналитиков, жители округа на поиски работы в среднем тратят 3,8 месяца.
«Ямало-Ненецкий автономный округ, первое место. Уровень безработицы — 1,6%», — сообщает РИА Новости.
В пятерку регионов-лидеров также вошли Камчатский край, ХМАО, Санкт-Петербург и Татарстан. В стране около трех миллионов безработных, общий показатель составляет 3,7%.
Ранее сообщалось, что количество безработных в ЯНАО уменьшилось за 2022 год на 15%. Помимо этого за начало года не было зафиксировано массовых сокращений работников и случаев невыплаты заработной платы.
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.