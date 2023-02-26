26 февраля 2023
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24 февраля 2023

В ЯНАО зафиксирован самый низкий уровень безработицы в стране

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр занятости населения. Поиск работы. Челябинск, безработица, центр занятости населения, поиск работы
В среднем жители ЯНАО на поиски работы тратят 3,8 месяца (фото из архива) Фото:

ЯНАО занял первое место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. По данным аналитиков, жители округа на поиски работы в среднем тратят 3,8 месяца.

«Ямало-Ненецкий автономный округ, первое место. Уровень безработицы — 1,6%», — сообщает РИА Новости.

В пятерку регионов-лидеров также вошли Камчатский край, ХМАО, Санкт-Петербург и Татарстан. В стране около трех миллионов безработных, общий показатель составляет 3,7%.

Ранее сообщалось, что количество безработных в ЯНАО уменьшилось за 2022 год на 15%. Помимо этого за начало года не было зафиксировано массовых сокращений работников и случаев невыплаты заработной платы.

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ЯНАО занял первое место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. По данным аналитиков, жители округа на поиски работы в среднем тратят 3,8 месяца. «Ямало-Ненецкий автономный округ, первое место. Уровень безработицы — 1,6%», — сообщает РИА Новости. В пятерку регионов-лидеров также вошли Камчатский край, ХМАО, Санкт-Петербург и Татарстан. В стране около трех миллионов безработных, общий показатель составляет 3,7%. Ранее сообщалось, что количество безработных в ЯНАО уменьшилось за 2022 год на 15%. Помимо этого за начало года не было зафиксировано массовых сокращений работников и случаев невыплаты заработной платы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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