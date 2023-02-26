Свердловчанин, основавший ЧВК «Вагнер», попал под санкции Зеленского

Владимир Зеленский ввел санкции против свердловчанина, основавшего ЧВК «Вагнер» Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Уроженец Асбеста (Свердловская область), который ранее был главой ЧВК «Вагнер», и в честь псевдонима которого компания получила свое название, Дмитрий Уткин попал под санкционные ограничения, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским. Информация об этом следует из документа, опубликованного на официальном сайте украинского лидера.

«Уткин Дмитрий Валерьевич, родившийся 11 июня 1970 года», — следует из указа, подписанного Владимиром Зеленским. Санкции подразумевают ограничение торговых операций, блокировку активов и запрет на транзит ресурсов. Ограничения будут действовать десять лет.

Согласно тому, что URA.RU удалось выяснить ранее, у Дмитрия Уткина был позывной «герр Вагнер», в честь которого ЧВК «Вагнер» позднее получила свое название. Также агентство рассказывало, что в 2014 году Уткин был главой ЧВК.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада с самого начала спецоперации заняли сторону Киева. США и Евросоюз отправляют Украине вооружение и вводят санкции против России.