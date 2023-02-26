Зеленский ввел санкции против детского омбудсмена по Свердловской области

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкционные ограничения в отношении детского омбудсмена по Свердловской области Игоря Морокова. Об этом следует из указа, подписанного украинским лидером.
«Мороков Игорь Рудольфович, родившийся 10 марта 1958», — следует из указа, подписанного Владимиром Зеленским. Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода денег за пределы Украины и отмена визы сроком на 50 лет.
Также под санкционные ограничения попал заслуженный мастер спорта СССР, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, родившийся в Лесном (Свердловская область). Санкции против спортсмена введены на 50 лет.
Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский 27 февраля ввел очередной пакет санкций против Россиян. В частности, в него попали компания лидера ЧВК «Вагнер» «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», а также ограничения коснулись основателя компании Дмитрия Уткина.
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