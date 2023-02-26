Компания Пригожина попала под персональные санкции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против компании основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». О соответствующих распоряжениях президента сообщили в украинском правительстве.
«Юридические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции): общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», — сказано в опубликованном указе Зеленского на официальном сайте президента Украины. Санкции подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит ресурсов и другие виды ограничений.
Россия проводит на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации киевского режима. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, ее основной задачей является защита мирного населения Донбасса от агрессии. В связи с проведением СВО западные страны начали вводить санкции против РФ. Ранее Зеленский ввел санкции против нескольких сотен граждан России. Под последние ограничения попали топ-менеджеры «Росатома».
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