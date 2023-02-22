Украинские военнопленные отказываются от включения в списки на обмен с ВСУ

Некоторые из пленных военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), содержащиеся на территории Луганской народной республики, отказались от включения их в списки на обмен, выразив желание остаться в России. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека ЛНР Виктория Сердюкова в своем telegram-канале.
«Проверили условия их [военнопленных] содержания, которые отвечают всем нормам международного гуманитарного права, в том числе в части содержания военнопленных. Некоторые из украинских военнослужащих обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина, изъявив желание остаться в ЛНР», — написала Виктория Сердюкова в Telegram.
Ранее URA.RU рассказало, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о том, что представители Киевского режима вычеркивают из списков на обмен военнопленными рядовых и сержантов, затягивая переговорный процесс. Также украинские представители часто переносят даты обмена пленными, что тоже затягивает процесс возврата российских военнослужащих.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!