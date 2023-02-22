22 февраля 2023

Украинские военнопленные отказываются от включения в списки на обмен с ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Украина. Обмен пленными
Часть пленных солдат ВСУ просят оставить их в России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Некоторые из пленных военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), содержащиеся на территории Луганской народной республики, отказались от включения их в списки на обмен, выразив желание остаться в России. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека ЛНР Виктория Сердюкова в своем telegram-канале.

«Проверили условия их [военнопленных] содержания, которые отвечают всем нормам международного гуманитарного права, в том числе в части содержания военнопленных. Некоторые из украинских военнослужащих обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина, изъявив желание остаться в ЛНР», — написала Виктория Сердюкова в Telegram.

Ранее URA.RU рассказало, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о том, что представители Киевского режима вычеркивают из списков на обмен военнопленными рядовых и сержантов, затягивая переговорный процесс. Также украинские представители часто переносят даты обмена пленными, что тоже затягивает процесс возврата российских военнослужащих.

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Некоторые из пленных военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), содержащиеся на территории Луганской народной республики, отказались от включения их в списки на обмен, выразив желание остаться в России. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека ЛНР Виктория Сердюкова в своем telegram-канале. «Проверили условия их [военнопленных] содержания, которые отвечают всем нормам международного гуманитарного права, в том числе в части содержания военнопленных. Некоторые из украинских военнослужащих обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина, изъявив желание остаться в ЛНР», — написала Виктория Сердюкова в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о том, что представители Киевского режима вычеркивают из списков на обмен военнопленными рядовых и сержантов, затягивая переговорный процесс. Также украинские представители часто переносят даты обмена пленными, что тоже затягивает процесс возврата российских военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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