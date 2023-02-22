Украинские военнопленные отказываются от включения в списки на обмен с ВСУ

23 февраля 2023 в 01:08 Размер текста - 17 +

Часть пленных солдат ВСУ просят оставить их в России Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые из пленных военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), содержащиеся на территории Луганской народной республики, отказались от включения их в списки на обмен, выразив желание остаться в России. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека ЛНР Виктория Сердюкова в своем telegram-канале. «Проверили условия их [военнопленных] содержания, которые отвечают всем нормам международного гуманитарного права, в том числе в части содержания военнопленных. Некоторые из украинских военнослужащих обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина, изъявив желание остаться в ЛНР», — написала Виктория Сердюкова в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о том, что представители Киевского режима вычеркивают из списков на обмен военнопленными рядовых и сержантов, затягивая переговорный процесс. Также украинские представители часто переносят даты обмена пленными, что тоже затягивает процесс возврата российских военнослужащих.

Некоторые из пленных военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), содержащиеся на территории Луганской народной республики, отказались от включения их в списки на обмен, выразив желание остаться в России. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека ЛНР Виктория Сердюкова в своем telegram-канале. «Проверили условия их [военнопленных] содержания, которые отвечают всем нормам международного гуманитарного права, в том числе в части содержания военнопленных. Некоторые из украинских военнослужащих обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина, изъявив желание остаться в ЛНР», — написала Виктория Сердюкова в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о том, что представители Киевского режима вычеркивают из списков на обмен военнопленными рядовых и сержантов, затягивая переговорный процесс. Также украинские представители часто переносят даты обмена пленными, что тоже затягивает процесс возврата российских военнослужащих.