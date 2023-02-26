«Лаборатория Касперского»: в 2022 году в сеть утекло 2 млрд записей из баз данных

Лидерами по утечкам конфиденциальных данных в 2022 году стали ритейлеры и сервисы доставки

27 февраля 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

По данным «Лаборатории Касперского», в 2022 году 168 раз сливали значимые базы данных компаний РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU За 2022 год произошло 168 случаев утечек значимых баз данных. Всего было опубликовано два миллиарда записей. Чаще всего публикуются личные данные из баз ритейлеров и сервисов доставки. Такие выводы следуют из исследования «Лаборатории Касперского». «По данным отчета „Лаборатории Касперского“ „О значимых утечках данных в России“, в 2022 году зафиксировано 168 случаев публикаций значимых баз данных российских компаний. <…> Лидеры по объему утекшей информации, заявленной в сообщениях на специализированных площадках, — сферы доставки (34%) и ритейла (14%)», — передают РИА Новости со ссылкой на исследование. Всего в сеть утекло более двух миллиардов записей. Под значимыми утечками понимаются случаи, в результате которых было опубликовано более пяти тысяч строк данных пользователей, или те, что получили широкую огласку в СМИ. Ранее сообщалось о вероятной утечке информации из баз данных ритейлеров «Дикси» и «Бристоль», передает RT. Проверку по этим случаям проводит Роскомнадзор. Минцифры РФ внесло в Госдуму проект закона, который обяжет частные компании нести ответственность за утечку персональных данных.

За 2022 год произошло 168 случаев утечек значимых баз данных. Всего было опубликовано два миллиарда записей. Чаще всего публикуются личные данные из баз ритейлеров и сервисов доставки. Такие выводы следуют из исследования «Лаборатории Касперского». «По данным отчета „Лаборатории Касперского“ „О значимых утечках данных в России“, в 2022 году зафиксировано 168 случаев публикаций значимых баз данных российских компаний. <…> Лидеры по объему утекшей информации, заявленной в сообщениях на специализированных площадках, — сферы доставки (34%) и ритейла (14%)», — передают РИА Новости со ссылкой на исследование. Всего в сеть утекло более двух миллиардов записей. Под значимыми утечками понимаются случаи, в результате которых было опубликовано более пяти тысяч строк данных пользователей, или те, что получили широкую огласку в СМИ. Ранее сообщалось о вероятной утечке информации из баз данных ритейлеров «Дикси» и «Бристоль», передает RT. Проверку по этим случаям проводит Роскомнадзор. Минцифры РФ внесло в Госдуму проект закона, который обяжет частные компании нести ответственность за утечку персональных данных.