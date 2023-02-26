«Лаборатория Касперского»: в 2022 году в сеть утекло 2 млрд записей из баз данных

За 2022 год произошло 168 случаев утечек значимых баз данных. Всего было опубликовано два миллиарда записей. Чаще всего публикуются личные данные из баз ритейлеров и сервисов доставки. Такие выводы следуют из исследования «Лаборатории Касперского».
«По данным отчета „Лаборатории Касперского“ „О значимых утечках данных в России“, в 2022 году зафиксировано 168 случаев публикаций значимых баз данных российских компаний. <…> Лидеры по объему утекшей информации, заявленной в сообщениях на специализированных площадках, — сферы доставки (34%) и ритейла (14%)», — передают РИА Новости со ссылкой на исследование. Всего в сеть утекло более двух миллиардов записей. Под значимыми утечками понимаются случаи, в результате которых было опубликовано более пяти тысяч строк данных пользователей, или те, что получили широкую огласку в СМИ.
Ранее сообщалось о вероятной утечке информации из баз данных ритейлеров «Дикси» и «Бристоль», передает RT. Проверку по этим случаям проводит Роскомнадзор. Минцифры РФ внесло в Госдуму проект закона, который обяжет частные компании нести ответственность за утечку персональных данных.
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