Белоруссия готовится открыть в России аналоги IKEA

27 февраля 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

В 2023 году будет открыто 10 магазинов Swed House в Москве, отметил Булат Шакиров Фото: Размик Закарян © URA.RU Белорусская компания Swed House, аналог шведской компании IKEA, может открыть свои точки в Москве в 2023 году. Об этом заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. «Наш союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA, чтобы в 2023 году открыть 10 магазинов в Москве площадью до 1 тыс. кв. м», — заявил Булат Шакиров в разговоре с ТАСС. Он отметил, что в планы компании входит также открытие до 50 магазинов по всей России. Swed House ведет переговоры с арендатором торговых центров «Мега», чтобы занять пространство ранее ушедшей IKEA, заключил Булат Шакиров. Булат Шакиров заявил, что продукция компании Swed House из Белоруссии может составить конкуренцию товарам IKEA. По его словам, некоторые позиции даже стоят дешевле. Шведская компания IKEA ушла из России после начала спецоперации на Украине. В управлении компании отмечали, что бренд вернется в страну при первой же возможности. В феврале сообщалось, что IKEA выставила на продажу свои заводы в РФ. Торговые центры «Мега», которые располагаются в крупных городах России, принадлежат IKEA. Однако компания не стала аннулировать лицензии на аренду помещений у российских компаний после своего ухода с рынка.

Белорусская компания Swed House, аналог шведской компании IKEA, может открыть свои точки в Москве в 2023 году. Об этом заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. «Наш союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA, чтобы в 2023 году открыть 10 магазинов в Москве площадью до 1 тыс. кв. м», — заявил Булат Шакиров в разговоре с ТАСС. Он отметил, что в планы компании входит также открытие до 50 магазинов по всей России. Swed House ведет переговоры с арендатором торговых центров «Мега», чтобы занять пространство ранее ушедшей IKEA, заключил Булат Шакиров. Булат Шакиров заявил, что продукция компании Swed House из Белоруссии может составить конкуренцию товарам IKEA. По его словам, некоторые позиции даже стоят дешевле. Шведская компания IKEA ушла из России после начала спецоперации на Украине. В управлении компании отмечали, что бренд вернется в страну при первой же возможности. В феврале сообщалось, что IKEA выставила на продажу свои заводы в РФ. Торговые центры «Мега», которые располагаются в крупных городах России, принадлежат IKEA. Однако компания не стала аннулировать лицензии на аренду помещений у российских компаний после своего ухода с рынка.