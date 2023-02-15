Заводы IKEA продадут отечественным производителям

16 февраля 2023 в 02:32 Размер текста - 17 +

Отечественные компании собираются выкупить заводы IKEA Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В правительстве РФ одобрили сделку по продаже трех заводов компании IKEA, которые расположены на территории страны. Производственные мощности выкупят два крупных отечественных производителя мебели, рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. «Покупателями [заводов IKEA] стали два производителя: изготовитель пиломатериалов „Лузалес“ и компания „Слотекс“. Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие мест», — подчеркнул Виктор Евтухов в интервью «Известиям». Зарубежные компании начали уходить с территории России после начала спецоперации на Украине. В августе прошлого года шведская компания приняла решение о ликвидации дочерней компании в стране. Позднее руководство сообщило, что не планирует продавать бизнес в РФ и хочет вернуться в течение двух лет. В сентябре 2022 года заводы компании возобновили работу на территории России. В феврале текущего года президент РФ Владимир Путин пожелал «всего доброго» ушедшим из страны иностранным брендам. Отечественные мебельные производители, делавшие продукцию для IKEA, теперь самостоятельно продают товары и создавают аналогичные коллекции.

В правительстве РФ одобрили сделку по продаже трех заводов компании IKEA, которые расположены на территории страны. Производственные мощности выкупят два крупных отечественных производителя мебели, рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. «Покупателями [заводов IKEA] стали два производителя: изготовитель пиломатериалов „Лузалес“ и компания „Слотекс“. Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие мест», — подчеркнул Виктор Евтухов в интервью «Известиям». Зарубежные компании начали уходить с территории России после начала спецоперации на Украине. В августе прошлого года шведская компания приняла решение о ликвидации дочерней компании в стране. Позднее руководство сообщило, что не планирует продавать бизнес в РФ и хочет вернуться в течение двух лет. В сентябре 2022 года заводы компании возобновили работу на территории России. В феврале текущего года президент РФ Владимир Путин пожелал «всего доброго» ушедшим из страны иностранным брендам. Отечественные мебельные производители, делавшие продукцию для IKEA, теперь самостоятельно продают товары и создавают аналогичные коллекции.