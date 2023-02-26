Глава МИД Венгрии назвал взрывы на «Северных потоках» терактом

27 февраля 2023 в 09:22 Размер текста - 17 +

Взрывы на «Северных потоках» нужно считать терактами, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Взрывы на «Северных потоках» должны считаться терактом, по этому поводу должно быть проведено расследование. Такое мнение озвучил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «И такое нападение в принципе должно рассматриваться как теракт. И мы поддерживаем всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование того, что произошло», — сказал Петер Сийярто в интервью РИА Новости. Сийярто также считает, что механизм расследования могла бы предложить ООН. Глава МИД Венгрии поддерживает предложение России о создании ООН независимой международной комиссии, которая бы расследовала взрывы на «Северных потоках». Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Давление упало сначала на одной нитке газопровода, затем на другой. Были обнаружены повреждения, которые появились в результате взрывов. Произошедшее на «Северных потоках» назвали диверсией. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал независимое расследование, доказывающее, что взрывы были организованы правительством США. Эту версию поддерживает бывший американский президент Дональд Трамп, передает «Царьград».

Взрывы на «Северных потоках» должны считаться терактом, по этому поводу должно быть проведено расследование. Такое мнение озвучил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «И такое нападение в принципе должно рассматриваться как теракт. И мы поддерживаем всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование того, что произошло», — сказал Петер Сийярто в интервью РИА Новости. Сийярто также считает, что механизм расследования могла бы предложить ООН. Глава МИД Венгрии поддерживает предложение России о создании ООН независимой международной комиссии, которая бы расследовала взрывы на «Северных потоках». Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Давление упало сначала на одной нитке газопровода, затем на другой. Были обнаружены повреждения, которые появились в результате взрывов. Произошедшее на «Северных потоках» назвали диверсией. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал независимое расследование, доказывающее, что взрывы были организованы правительством США. Эту версию поддерживает бывший американский президент Дональд Трамп, передает «Царьград».