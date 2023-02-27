Россиянам назвали способ увеличить пенсию

Юрист Кузнецова: пенсия увеличится, если подтвердить свой трудовой стаж

Россияне могут увеличить размер пенсии, подтвердив стаж, рассказала Елена Кузнецова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многие россияне получают пенсию меньше, чем могли бы, потому что у них не подтвержден какой-либо период работы. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова. Она рассказала, что эту ситуацию можно исправить, подтвердив стаж.

«Даже если организации, где человек работал, уже не существует, информация о ней есть в архивах. В этом году получить архивные данные стало проще. СФР будет содействовать в получении документов для назначения пенсии, ведь фонд сам должен направлять соответствующие запросы в архивы и другие организации», — рассказала Елена Кузнецова изданию Life. Она отметила, что даже если стаж не удавалось подтвердить раньше, его можно попробовать подтвердить еще раз. Она назвала еще несколько факторов, которые увеличивают размер пенсии:

Работа в районах Крайнего Севера, а также в приравненных к ним территориях;

Работа в сфере сельского хозяйства;

Поздний выход на пенсию;

Проживание в определенных субъектах страны, например в Москве;

Работа в компаниях, которые делают дополнительные отчисления в негосударственные пенсионные фонды.

Россияне получат новую гарантию того, что их пенсионные накопления не сгорят. Пенсионные накопления будут страховать так же, как страхуют вклады. Государство застрахует накопления суммой до 2,8 млн рублей и они не сгорят, даже если банк будет ликвидирован.