26 февраля 2023
25 февраля 2023

Челябинцев приглашают служить по военному контракту на Крайнем Севере

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, автомат, армия, военные, солдаты, мобилизация, военная специальность, сбойка
Кандидатам предлагают высокую зарплату за службу Фото:

Жителям Челябинской области предлагают подписать военный контракт и отправиться служить в Мурманскую область. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, кандидаты могут рассчитывать на высокое денежное довольствие.

«12 ГУ Минобороны РФ предлагает обширный перечень воинских должностей при прохождении службы в районе Крайнего Севера, с высоким размером денежного довольствия и льготами. Сделай свой выбор! Стань частью команды!», — говорится в объявлении.

Подписать контракт могут кандидаты до 50 лет. Перечень специальностей обширный. Однако, контрактники старше 40 лет не допускаются до службы на должностях стрелков, наводчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, номеров расчетов и радиотелеграфистов. Им предлагают работать водителями, механиками, бульдозеристами, экскаваторщиками и слесарями-ремонтниками.

Каждый успешный кандидат получает служебное жилье. А еще он имеет право приобрести собственное жилье по накопительно-ипотечной системе. По так называемой военной ипотеке можно купить квартиру полностью за счет средств Минобороны РФ.

Также личный состав требуется в военные части Челябинской области. Ранее был объявлен набор контрактников в военную часть № 3442 в Трехгорном. Как пояснили в объявлении, набор не связан со спецоперацией РФ на Украине.

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Жителям Челябинской области предлагают подписать военный контракт и отправиться служить в Мурманскую область. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, кандидаты могут рассчитывать на высокое денежное довольствие. «12 ГУ Минобороны РФ предлагает обширный перечень воинских должностей при прохождении службы в районе Крайнего Севера, с высоким размером денежного довольствия и льготами. Сделай свой выбор! Стань частью команды!», — говорится в объявлении. Подписать контракт могут кандидаты до 50 лет. Перечень специальностей обширный. Однако, контрактники старше 40 лет не допускаются до службы на должностях стрелков, наводчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, номеров расчетов и радиотелеграфистов. Им предлагают работать водителями, механиками, бульдозеристами, экскаваторщиками и слесарями-ремонтниками. Каждый успешный кандидат получает служебное жилье. А еще он имеет право приобрести собственное жилье по накопительно-ипотечной системе. По так называемой военной ипотеке можно купить квартиру полностью за счет средств Минобороны РФ. Также личный состав требуется в военные части Челябинской области. Ранее был объявлен набор контрактников в военную часть № 3442 в Трехгорном. Как пояснили в объявлении, набор не связан со спецоперацией РФ на Украине.
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