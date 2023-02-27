Пригожин: половина солдат ВСУ употребляет наркотики

Плененный боец ВСУ рассказал, что ему выдавали наркотики Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Почти половина военнослужащих Вооруженных сил Украины использует наркотики, которые улучшают работу организма и уменьшают боль от ранений. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«По опыту почти года участия в боевых действиях ЧВК „Вагнер“, почти 50% убитых бойцов ВСУ имеют при себе различные таблетки, соли, амфетамин и так далее. Поэтому психотропные вещества, которые позволяют бойцам ВСУ снизить болевые пороги, повысить активность, а также снизить степень страха, широко распространены в украинской армии», — приводит слова Евгения Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд» в Telegram.

Также пресс-служба опубликовала видео с бойцом ВСУ, которого взяли в плен зимой 2023 года во время бахмутской операции. Он рассказал, что им выдавали таблетки, содержание которых не раскрывали. Боец из армии Украины отметил, что эти таблетки повышали работоспособность и вызывали визуальные галлюцинации.

Сейчас самые активыне боевые действия проходят на бахмутском направлении. 31 декабря 2022 года военные отряды ЧВК вошли в город с юга. 26 февраля RT сообщило, что подразделения ВСУ находятся далеко от линии боевого соприкосновения. Боец советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в понедельник отметил, что отряды ЧВК «Вагнер» почти подошли к центру города.