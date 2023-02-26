Семья железнодорожников из Екатеринбурга стала миллионерами

Семья из Екатеринбурга выиграла в новогоднем тираже «Русского лото» миллион рублей

Семья из Екатеринбурга выиграли в новогоднем тираже «Русского лото» 1 000 000 рублей Фото: пресс-служба «Русского лото»

Сотрудники СвЖД из Екатеринбурга выиграли в новогоднем тираже «Русского лото» 1 000 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали во всероссийской государственной тиражной лотерее.

«Супруги Лариса Седых и Анатолий Слепухин перед Новым годом по пути домой зашли в фирменный магазин „Столото“ и купили два билета на праздничный 1473-й тираж „Русского лото“. По итогам розыгрыша 1 января 2023 года семья из Екатеринбурга выиграла 1 000 000 рублей. О своем невероятном везении пара узнала только после новогодних праздников. Екатеринбуржцы рады выигрышу. На что потратить приятную призовую сумму, супруги еще не решили», — сказано в сообщении «Русского лото».

Анатолий и Лариса — железнодорожники. Глава семьи работает осмотрщиком вагонов, а его жена — инженером. Спорт является неотъемлемой частью повседневной жизни счастливчиков. Мужчина занимается теннисом, а Лариса увлекается волейболом. В зимнее время года победители любят кататься на лыжах и коньках.

Ранее URA.RU писало, что свердловчанин Александр Стихин выиграл миллион рублей, купив в киоске лотерейный билет всего за 150 рублей. По словам миллионера, он последовал примеру мамы. Женщина долгие годы приобретает билеты.