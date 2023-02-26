В Тобольске вынесли приговор воспитательнице, по недосмотру которой погиб двухлетний ребенок

27 февраля 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Воспитателя приговорили к году ограничения свободы, работать с детьми она не сможет в течение двух лет Фото: Илья Московец © URA.RU Воспитатель детского сада из Тобольского района получила год ограничения свободы за смерть двухлетней девочки, за которой она не досмотрела во время прогулки. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Суд вынес приговор воспитателю детского сада. Она обвинялась в причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Воспитателя приговорили к году ограничения свободы, лишив ее права заниматься педагогической деятельностью в течении двух лет», — сообщили в пресс-службе судов. В ходе процесса обвиняемая раскаялась и попросила прощения. Как ранее писало URA.RU, двухлетняя девочка — воспитанница одного из детских садов в Тобольском районе, погибла 19 сентября 2022 года. Тело ребенка нашли в игровом домике-беседке.

Воспитатель детского сада из Тобольского района получила год ограничения свободы за смерть двухлетней девочки, за которой она не досмотрела во время прогулки. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Суд вынес приговор воспитателю детского сада. Она обвинялась в причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Воспитателя приговорили к году ограничения свободы, лишив ее права заниматься педагогической деятельностью в течении двух лет», — сообщили в пресс-службе судов. В ходе процесса обвиняемая раскаялась и попросила прощения. Как ранее писало URA.RU, двухлетняя девочка — воспитанница одного из детских садов в Тобольском районе, погибла 19 сентября 2022 года. Тело ребенка нашли в игровом домике-беседке.