26 февраля 2023
25 февраля 2023

В Тобольске вынесли приговор воспитательнице, по недосмотру которой погиб двухлетний ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, суд, защитная маска, вынесение приговора, пандемия
Воспитателя приговорили к году ограничения свободы, работать с детьми она не сможет в течение двух лет Фото:

Воспитатель детского сада из Тобольского района получила год ограничения свободы за смерть двухлетней девочки, за которой она не досмотрела во время прогулки. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Суд вынес приговор воспитателю детского сада. Она обвинялась в причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Воспитателя приговорили к году ограничения свободы, лишив ее права заниматься педагогической деятельностью в течении двух лет», — сообщили в пресс-службе судов.

В ходе процесса обвиняемая раскаялась и попросила прощения. Как ранее писало URA.RU, двухлетняя девочка — воспитанница одного из детских садов в Тобольском районе, погибла 19 сентября 2022 года. Тело ребенка нашли в игровом домике-беседке.

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Воспитатель детского сада из Тобольского района получила год ограничения свободы за смерть двухлетней девочки, за которой она не досмотрела во время прогулки. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Суд вынес приговор воспитателю детского сада. Она обвинялась в причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Воспитателя приговорили к году ограничения свободы, лишив ее права заниматься педагогической деятельностью в течении двух лет», — сообщили в пресс-службе судов. В ходе процесса обвиняемая раскаялась и попросила прощения. Как ранее писало URA.RU, двухлетняя девочка — воспитанница одного из детских садов в Тобольском районе, погибла 19 сентября 2022 года. Тело ребенка нашли в игровом домике-беседке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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