В Тобольске вынесли приговор воспитательнице, по недосмотру которой погиб двухлетний ребенок

Воспитатель детского сада из Тобольского района получила год ограничения свободы за смерть двухлетней девочки, за которой она не досмотрела во время прогулки. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«Суд вынес приговор воспитателю детского сада. Она обвинялась в причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Воспитателя приговорили к году ограничения свободы, лишив ее права заниматься педагогической деятельностью в течении двух лет», — сообщили в пресс-службе судов.
В ходе процесса обвиняемая раскаялась и попросила прощения. Как ранее писало URA.RU, двухлетняя девочка — воспитанница одного из детских садов в Тобольском районе, погибла 19 сентября 2022 года. Тело ребенка нашли в игровом домике-беседке.
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