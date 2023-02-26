В Курганской области медикам горбольницы предложили устроиться уборщицами

Медсестры стационара Шадринской горбольницы боятся остаться без работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медсестрам детского круглосуточного стационара Шадринской горбольницы, который планируют перевести в Шадринскую ЦРБ, предложили вакансии уборщиц и администраторов. Медики отделения не получили вакансии от ЦРБ и боятся остаться без работы, рассказала URA.RU одна из медсестер.

«Мы не знаем, что с нами будет дальше. Говорилось, что нас переведут вместе с отделением в ЦРБ. Нам выдали предложения по работе, но ЦРБ в списках почему-то не было. Предложили вакансии уборщиц, администраторов и медсестер в дневном отделении горбольницы на 0,75 ставки. Коллектив круглосуточного стационара — 16 медсестер — в подвешенном состоянии. Четыре медсестры решили, что не будут работать — выйдут на пенсию», — рассказала медсестра.

По словам собеседницы, руководство объединенной больницы (Шадринская горбольница появилась в конце 2022 года в результате объединения поликлиники, детской больницы и БСМП) не церемонится с медперсоналом. «С января 2023 года ночные смены нам оплачивают не полностью — только 55%. Изменения новый руководитель больницы не поясняет, при обращении разговаривать с главврачом невозможно», — отметила она.

В департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что оплата труда за работу в ночное время будет осуществлена в соответствии с трудовым договором.

«Предложения о трудоустройстве на вакантные должности в соответствии с действующим законодательством направляются в течение двух месяцев после вручения уведомления о переводе детского стационара в ГБУ „Шадринская ЦРБ“. Медицинским работникам уже предложены вакантные должности в ГБУ „ШГБ“ и сделан запрос по вакантным должностям в ГБУ „Шадринская ЦРБ“. После получения ответа от ГБУ „Шадринская ЦРБ“, все вакантные должности будут предложены медицинским работникам в установленные сроки», — говорится в ответе ведомства. В депздраве еще раз подчеркнули, что сокращения медицинских работников не планируется.

Ранее URA.RU писало, что шадринцы выступили против закрытия круглосуточного стационара для детей в горбольнице. Медработники получили уведомления об увольнении. В депздраве ответили, что отделение не планируется закрывать, но оно будет переведено в Шадринскую ЦРБ после проведения ремонта.