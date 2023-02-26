26 февраля 2023
25 февраля 2023
24 февраля 2023

В ХМАО будут судить директора, не платившего зарплату работнику 4 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Сначала бизнесмен урезал зарплату, а потом вообще перестал платить Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) будут судить директора компании «Нефтестройальянс» за невыплату зарплаты работнику в течение 4 лет. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа после утверждения обвинительного заключения по уголовному делу возбужденному по статье, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы.

«Следствием установлено, что с мая 2018 г. по август 2022 г. обвиняемый не выплатил заработную плату работнику организации на сумму свыше 1 млн рублей. Имеющиеся в распоряжении предприятия денежные средства использовались руководителем на иные цели. Уголовное дело направлено в Пыть-Яхский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.

Как пояснили журналисту URA.RU в следственном управлении СК РФ по ХМАО, на данный момент задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Обвиняемый рассчитался с работником во время следственных действий.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сотрудники строительной компании жалуются на задержку зарплаты. Сотрудникам компании «Нижневартовскстройдеталь» три месяца не платят за работу.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) будут судить директора компании «Нефтестройальянс» за невыплату зарплаты работнику в течение 4 лет. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа после утверждения обвинительного заключения по уголовному делу возбужденному по статье, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы. «Следствием установлено, что с мая 2018 г. по август 2022 г. обвиняемый не выплатил заработную плату работнику организации на сумму свыше 1 млн рублей. Имеющиеся в распоряжении предприятия денежные средства использовались руководителем на иные цели. Уголовное дело направлено в Пыть-Яхский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре. Как пояснили журналисту URA.RU в следственном управлении СК РФ по ХМАО, на данный момент задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Обвиняемый рассчитался с работником во время следственных действий. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сотрудники строительной компании жалуются на задержку зарплаты. Сотрудникам компании «Нижневартовскстройдеталь» три месяца не платят за работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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