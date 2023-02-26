В ХМАО будут судить директора, не платившего зарплату работнику 4 года

27 февраля 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Сначала бизнесмен урезал зарплату, а потом вообще перестал платить Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Пыть-Яхе (ХМАО) будут судить директора компании «Нефтестройальянс» за невыплату зарплаты работнику в течение 4 лет. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа после утверждения обвинительного заключения по уголовному делу возбужденному по статье, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы. «Следствием установлено, что с мая 2018 г. по август 2022 г. обвиняемый не выплатил заработную плату работнику организации на сумму свыше 1 млн рублей. Имеющиеся в распоряжении предприятия денежные средства использовались руководителем на иные цели. Уголовное дело направлено в Пыть-Яхский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре. Как пояснили журналисту URA.RU в следственном управлении СК РФ по ХМАО, на данный момент задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Обвиняемый рассчитался с работником во время следственных действий. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сотрудники строительной компании жалуются на задержку зарплаты. Сотрудникам компании «Нижневартовскстройдеталь» три месяца не платят за работу.

В Пыть-Яхе (ХМАО) будут судить директора компании «Нефтестройальянс» за невыплату зарплаты работнику в течение 4 лет. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа после утверждения обвинительного заключения по уголовному делу возбужденному по статье, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы. «Следствием установлено, что с мая 2018 г. по август 2022 г. обвиняемый не выплатил заработную плату работнику организации на сумму свыше 1 млн рублей. Имеющиеся в распоряжении предприятия денежные средства использовались руководителем на иные цели. Уголовное дело направлено в Пыть-Яхский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре. Как пояснили журналисту URA.RU в следственном управлении СК РФ по ХМАО, на данный момент задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Обвиняемый рассчитался с работником во время следственных действий. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сотрудники строительной компании жалуются на задержку зарплаты. Сотрудникам компании «Нижневартовскстройдеталь» три месяца не платят за работу.