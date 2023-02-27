Необычное природное явление увидят в небе над Екатеринбургом

В Екатеринбурге будет видно северное сияние в ночь на 28 февраля

Ночью с 27 на 28 февраля в Екатеринбурге можно будет увидеть северное сияние Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ночью с 27 на 28 февраля в Екатеринбурге можно будет увидеть северное сияние. С таким заявлением выступил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Слова ученого опубликованы в telegram-канале вуза.

«Сегодня ночью будет возможно наблюдать полярное сияние на широте Екатеринбурга. Прогнозируется планетарный К-индекс около 7. При таком показателе можно вести наблюдение, но за чертой города, где небо темнее. Ожидается самая сильная прогнозируемая магнитная буря на месяц вперед», — сказано в сообщении УрФУ.

Северное сияние — оптическое явление, возникающее в верхних слоях атмосферы. Оно рождается, когда отделившиеся от Солнца взвешенные частицы — солнечный ветер — сталкиваются с частицами атмосферы Земли. Цвет северного сияния зависит от вида газов — кислород излучает зеленый или красный свет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области заметили северное сияние. Уникальное природное явление наблюдали жители Серова в ночь на 23 октября.