26 февраля 2023
25 февраля 2023

В ХМАО у 15-летней девочки обнаружили полуметровую опухоль

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка четыре месяца не обращалась к врачам за помощью Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) врачи удалили у 15-летней девочки опухоль весом 8 килограммов и длиной почти полметра. Об этом URA.RU сообщил руководитель департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

«Тератома — это доброкачественная опухоль. У пациентки она достигала 42 сантиметров в длину и занимала практически весь объем брюшной полости. Постепенное увеличение размеров живота пациентка стала наблюдать в октябре 2022 года, но по этому поводу за медицинской помощью не обращалась. К февралю 2023 года игнорировать изменения в теле уже было невозможно, и семья впервые обратилась к врачу», — сообщил Добровольский.

Врачи провели обследование и выявили опухоль. Девочку пришлось оперировать. Послеоперационный период протекает благополучно. Пациентку уже перевели из реанимации. «На операции в детской окружной больнице Нижневартовска полного удаления репродуктивных органов удалось избежать и сохранить девушке шанс на материнство», — добавил Добровольский.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за привычки жевать волосы подростку пришлось делать операцию на желудке. Детские хирурги Сургутской городской больницы прооперировали ребенка с синдромом Рапунцель и вытащили из желудка большой клок волос.

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В Нижневартовске (ХМАО) врачи удалили у 15-летней девочки опухоль весом 8 килограммов и длиной почти полметра. Об этом URA.RU сообщил руководитель департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «Тератома — это доброкачественная опухоль. У пациентки она достигала 42 сантиметров в длину и занимала практически весь объем брюшной полости. Постепенное увеличение размеров живота пациентка стала наблюдать в октябре 2022 года, но по этому поводу за медицинской помощью не обращалась. К февралю 2023 года игнорировать изменения в теле уже было невозможно, и семья впервые обратилась к врачу», — сообщил Добровольский. Врачи провели обследование и выявили опухоль. Девочку пришлось оперировать. Послеоперационный период протекает благополучно. Пациентку уже перевели из реанимации. «На операции в детской окружной больнице Нижневартовска полного удаления репродуктивных органов удалось избежать и сохранить девушке шанс на материнство», — добавил Добровольский. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за привычки жевать волосы подростку пришлось делать операцию на желудке. Детские хирурги Сургутской городской больницы прооперировали ребенка с синдромом Рапунцель и вытащили из желудка большой клок волос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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