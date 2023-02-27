Пермякам предлагают зарплату в 80 тысяч с вариантом переезда в Крым

27 февраля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Работу с возможностью переезда в Крым также предлагают семейным парам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Москве. После первой вахты есть возможность переезда в Сочи или Ялту. Трудиться необходимо на складах интернет-магазина, упаковывая игрушки, канцелярию и продукты питания. Работодатель — ООО «Байкал». Как сообщила URA.RU менеджер этой компании, за 40 полных рабочих смен сотрудникам положена зарплата более 80 тысяч рублей. «Предлагаем работу на складе в Москве. Зарплата за 40 смен — 82 тысячи рублей, с возможностью после первой вахты сменить город с повышением зарплаты. Наши склады есть также в Сочи и Ялте. Но туда мы берем только тех, в ком уверены. Первая вахта проверочная, так как изначально мы не можем точно оценить рабочие качества сотрудника. У нас один вахтовик как-то потерялся на складе. Оказалось потом, что он умственно отсталый, но по телефону он ведь нам этого не сообщил. А нас за все нарушения штрафуют на большие суммы», — рассказала корреспонденту агентства менеджер. Она также добавила, что главная проблема многих вахтовиков — употребление спиртных напитков. По этой причине на складах компании «Байкал» установлены датчики паров алкоголя, которые помогают выявлять и немедленно увольнять пьяных. Исполнительным и непьющим работникам обещают компенсацию проезда и бесплатное жилье в общежитии. Есть варианты для расселения семейных пар. По возможности сотрудникам будут предоставляться еженедельные авансы. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу в Москве за 180 тысяч рублей. Трудиться необходимо на складе, упаковывая орехи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Москве. После первой вахты есть возможность переезда в Сочи или Ялту. Трудиться необходимо на складах интернет-магазина, упаковывая игрушки, канцелярию и продукты питания. Работодатель — ООО «Байкал». Как сообщила URA.RU менеджер этой компании, за 40 полных рабочих смен сотрудникам положена зарплата более 80 тысяч рублей. «Предлагаем работу на складе в Москве. Зарплата за 40 смен — 82 тысячи рублей, с возможностью после первой вахты сменить город с повышением зарплаты. Наши склады есть также в Сочи и Ялте. Но туда мы берем только тех, в ком уверены. Первая вахта проверочная, так как изначально мы не можем точно оценить рабочие качества сотрудника. У нас один вахтовик как-то потерялся на складе. Оказалось потом, что он умственно отсталый, но по телефону он ведь нам этого не сообщил. А нас за все нарушения штрафуют на большие суммы», — рассказала корреспонденту агентства менеджер. Она также добавила, что главная проблема многих вахтовиков — употребление спиртных напитков. По этой причине на складах компании «Байкал» установлены датчики паров алкоголя, которые помогают выявлять и немедленно увольнять пьяных. Исполнительным и непьющим работникам обещают компенсацию проезда и бесплатное жилье в общежитии. Есть варианты для расселения семейных пар. По возможности сотрудникам будут предоставляться еженедельные авансы. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу в Москве за 180 тысяч рублей. Трудиться необходимо на складе, упаковывая орехи.