Новоизбранный мэр Березников вызвал перевозчика на ковер из-за жалоб на общественный транспорт

27 февраля 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Березниковцы недовольны тем, как предприниматель обслуживает автобусные маршруты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новый глава Березниковского городского округа (Пермский край) Алексей Казаченко вызвал на разговор предпринимателя Дмитрия Самосудова, который обслуживает городские автобусные маршруты. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» чиновник написал, что причиной послужили поступающие от населения жалобы на работу общественного транспорта. «Каждое десятое обращение в соцсетях касается работы общественного транспорта: нарушение графика движения, пересортица подвижного состава. Обратил внимание, что больше всего жалоб по маршрутам №4, 30, 37, 38. Перевозчик — Дмитрий Самосудов. Сегодня пригласил его на личную беседу. Договорились, что отработает по всем замечаниям и будет соблюдать условия контракта», — написал Казаченко. Мэр Березниковского округа также пообещал собрать всех перевозчиков, обслуживающих городские маршруты. Со своей стороны предприниматель обратил внимание руководства города на качество расчистки от снега дорог. Казаченко отметил, что «усилит контроль» в этом направлении. Казаченко приступил к своим обязанностям на посту главы Березниковского городского округа 14 февраля. Его кандидатуру поддержали большинство депутатов местной думы.

Новый глава Березниковского городского округа (Пермский край) Алексей Казаченко вызвал на разговор предпринимателя Дмитрия Самосудова, который обслуживает городские автобусные маршруты. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» чиновник написал, что причиной послужили поступающие от населения жалобы на работу общественного транспорта. «Каждое десятое обращение в соцсетях касается работы общественного транспорта: нарушение графика движения, пересортица подвижного состава. Обратил внимание, что больше всего жалоб по маршрутам №4, 30, 37, 38. Перевозчик — Дмитрий Самосудов. Сегодня пригласил его на личную беседу. Договорились, что отработает по всем замечаниям и будет соблюдать условия контракта», — написал Казаченко. Мэр Березниковского округа также пообещал собрать всех перевозчиков, обслуживающих городские маршруты. Со своей стороны предприниматель обратил внимание руководства города на качество расчистки от снега дорог. Казаченко отметил, что «усилит контроль» в этом направлении. Казаченко приступил к своим обязанностям на посту главы Березниковского городского округа 14 февраля. Его кандидатуру поддержали большинство депутатов местной думы.