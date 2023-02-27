FT: в ЕС боятся, что оружие не поможет достичь мира на Украине

Среди политиков Евросоюза нарастают опасения, что поставки оружия на Украину не способствуют установлению мира. Об этом сообщает британское издание Financial Times.
«Некоторые дипломаты Европейского союза также в частном порядке усомнились, соответствует ли поставка оружия для конфликта заявленной миссии Европейского фонда мира поддерживать мир и предотвращать конфликты», — сообщается в статье. Политики стран Евросоюза, выступающие за военную поддержку Украины, сильно удивились словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о возможности использовании средств Европейского фонда мира для финансирования поставок истребителей Киеву, отмечается в материале.
«Проблема состоит в том, как долгу ЕС нужно поддерживать Украину в военном конфликте, который не имеет признаков окончания. Европейское общество по-прежнему поддерживает Украину, однако постепенно приходит осознание, что постоянная военная поддержка Киева обойдется налогоплательщикам в большую сумму», — пишут авторы статьи.
Западные страны значительно увеличили поставки военной помощи Украине после начала российской спецоперации. 24 февраля 2023 года польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о поставке первой партии танков Leopard 2А4 украинской стороне. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес также допустил возможность поставки танков Challenger 2 Украине.
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