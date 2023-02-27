ВЦИОМ: большинство россиян положительно оценили митинг-концерт в Лужниках

Большинство россиян (67%) заявил о положительном впечатлении от митинг-концерта в Лужниках 22 февраля. Такой опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Описывая впечатление, которое произвел митинг-концерт, осведомленные о нем россияне чаще выбирали вариант „положительное“ — 67%. Каждый пятый затруднился ответить на этот вопрос (21%), отрицательное впечатление концерт произвел на 12%», — передает
Россияне сообщили, что были осведомлены о запланированном мероприятии (78%), при этом 79% опрошенных назвали его значимым для участников спецоперации. О необходимости проведения митинг-концерта заявили 76% респондентов.
На митинг-концерте в Лужниках 22 февраля присутствовал президент РФ Владимир Путин, он выступил с речью. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества. Также на мероприятии выступили российские артисты SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Басков, Николай Расторгуев, «Любэ» и Олег Газманов. Мероприятие посетили 200 тысяч россиян, передает «Федеральное агентство новостей».
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