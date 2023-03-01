Терапевт Абрарова объяснила, как солнце снижает заболеваемость гриппом и ОРВИ

Терапевт Абрарова: распространение гриппа и ОРВИ снижает солнце

02 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Сезон высокой заболеваемости завершится в апреле, сказала Диляра Абрарова Фото: Сергей Русанов © URA.RU На продолжительность сезона гриппа и ОРВИ влияет солнечный свет, уровень ультрафиолетового излучения помогающий укреплять иммунную систему. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Диляра Абрарова. «Вирусы гриппа типа А и В имеют сезонность — зима и начало весны, а к середине апреля эпидемия идет на спад. Продолжительность эпидемии гриппа в крупных городах в среднем составляет около восьми недель. На продолжительность сезонности напрямую влияет солнечный свет, уровень ультрафиолетового излучения солнца. Чем раньше придет солнечная весна, тем быстрее уйдут ОРВИ. Солнечный свет способствует выработке витамина D, участвующего в укреплении иммунной системы и защите организма от вирусных инфекций, в том числе и против COVID-19. Именно поэтому весной и летом мы реже болеем», — сказала Диляра Абрарова. Заболеваемость этого сезона типичная и не отличается от других, не считая время пандемии, отметила терапевт. «В 2020—2021 годах мы наблюдали нестандартную ситуацию. Вирусы гриппа отступили, потому что их вытеснил коронавирус, так как в целях профилактики COVID люди активно самоизолировались и таким образом избежали и других вирусов», — объяснила врач. Ранее заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявил, что в России в апреле ожидаются локальные вспышки гриппа B. Параллельно может сохраниться высокая заболеваемость коронавирусом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На продолжительность сезона гриппа и ОРВИ влияет солнечный свет, уровень ультрафиолетового излучения помогающий укреплять иммунную систему. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Диляра Абрарова. «Вирусы гриппа типа А и В имеют сезонность — зима и начало весны, а к середине апреля эпидемия идет на спад. Продолжительность эпидемии гриппа в крупных городах в среднем составляет около восьми недель. На продолжительность сезонности напрямую влияет солнечный свет, уровень ультрафиолетового излучения солнца. Чем раньше придет солнечная весна, тем быстрее уйдут ОРВИ. Солнечный свет способствует выработке витамина D, участвующего в укреплении иммунной системы и защите организма от вирусных инфекций, в том числе и против COVID-19. Именно поэтому весной и летом мы реже болеем», — сказала Диляра Абрарова. Заболеваемость этого сезона типичная и не отличается от других, не считая время пандемии, отметила терапевт. «В 2020—2021 годах мы наблюдали нестандартную ситуацию. Вирусы гриппа отступили, потому что их вытеснил коронавирус, так как в целях профилактики COVID люди активно самоизолировались и таким образом избежали и других вирусов», — объяснила врач. Ранее заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявил, что в России в апреле ожидаются локальные вспышки гриппа B. Параллельно может сохраниться высокая заболеваемость коронавирусом.