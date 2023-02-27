Доктор наук: за год в мире происходит 17 землетрясений, аналогичных турецкому

28 февраля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Землетрясения магнитудой 8 происходят на планете раз в год, заявил Алексей Завьялов Фото: Илья Московец © URA.RU Землетрясения магнитудой 7-7,9, как было в Турции, происходят на Земле 17 раз в год. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов. «Землетрясения с магнитудой 8 происходят в среднем на нашей планете один раз в год. С магнитудой 7-7,9 — 17. Такие землетрясения произошли в Турции. С магнитудой 6-6,9 — порядка 130 событий в год. Землетрясения с магнитудой 5-5,9 — где-то 1300. Это многолетняя, охватывает 123 года, инструментальная сейсмическая статистика. Разделите 1300 землетрясений [с магнитудой 5-5,9] на 12 месяцев и получается 100-110 событий в месяц. Делим на 30 дней, выходит четыре в день», — объяснил Алексей Завьялов. При этом доктор наук подчеркнул, что магнитуда 5,6 может стать причиной разрушения целого города. «Если говорить об опасности, то тут все будет зависеть от того, насколько глубоко находится очаг. Чем глубже, тем менее опасно. Чем ближе к поверхности, тем более опасно. В 1966 году произошло землетрясение, которое разрушило Ташкент. У него была магнитуда где-то 5,6. Но очаг находился очень близко. Прямо под городом, не глубоко. Поэтому город был разрушен», — отметил Завьялов. Два мощных землетрясения с магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш. По последним данным, погибли 44 374 человека. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 25 февраля на побережье Камчатки. По данным Института сейсмологии, 27 февраля подземные толчки ощутили в Киргизии. Эпицентр находился на границе с Китаем, в горах Кокшалтау. Магнитуда землетрясения 5,1, глубина очага составила 35 км. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Землетрясения магнитудой 7-7,9, как было в Турции, происходят на Земле 17 раз в год. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов. «Землетрясения с магнитудой 8 происходят в среднем на нашей планете один раз в год. С магнитудой 7-7,9 — 17. Такие землетрясения произошли в Турции. С магнитудой 6-6,9 — порядка 130 событий в год. Землетрясения с магнитудой 5-5,9 — где-то 1300. Это многолетняя, охватывает 123 года, инструментальная сейсмическая статистика. Разделите 1300 землетрясений [с магнитудой 5-5,9] на 12 месяцев и получается 100-110 событий в месяц. Делим на 30 дней, выходит четыре в день», — объяснил Алексей Завьялов. При этом доктор наук подчеркнул, что магнитуда 5,6 может стать причиной разрушения целого города. «Если говорить об опасности, то тут все будет зависеть от того, насколько глубоко находится очаг. Чем глубже, тем менее опасно. Чем ближе к поверхности, тем более опасно. В 1966 году произошло землетрясение, которое разрушило Ташкент. У него была магнитуда где-то 5,6. Но очаг находился очень близко. Прямо под городом, не глубоко. Поэтому город был разрушен», — отметил Завьялов. Два мощных землетрясения с магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш. По последним данным, погибли 44 374 человека. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 25 февраля на побережье Камчатки. По данным Института сейсмологии, 27 февраля подземные толчки ощутили в Киргизии. Эпицентр находился на границе с Китаем, в горах Кокшалтау. Магнитуда землетрясения 5,1, глубина очага составила 35 км.