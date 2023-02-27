Путин подписал важный указ по двум жителям Свердловской области

Владимир Путин удостоил госнаградами двух свердловчан

27 февраля 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин наградил двух свердловчан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин распорядился поощрить двух свердловчан — депутата свердловского заксобрания Илью Бондарева и главврача Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Марину Холманских. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, Илья Бондарев удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Марина Холманских награждена медалью святого Луки. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин наградил двух свердловчан — заместителя гендиректора УГМК Александра Рогожина и гендиректора «Группы Синара» Михаила Ходоровского. Кроме Рогожина и Ходоровского Владимир Путин наградил еще несколько десятков россиян.

Президент России Владимир Путин распорядился поощрить двух свердловчан — депутата свердловского заксобрания Илью Бондарева и главврача Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Марину Холманских. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, Илья Бондарев удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Марина Холманских награждена медалью святого Луки. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин наградил двух свердловчан — заместителя гендиректора УГМК Александра Рогожина и гендиректора «Группы Синара» Михаила Ходоровского. Кроме Рогожина и Ходоровского Владимир Путин наградил еще несколько десятков россиян.