Путин поощрил топ-менеджеров крупнейших свердловских компаний

Президент России Владимир Путин распорядился поощрить двух свердловчан — заместителя гендиректора УГМК Александра Рогожина и генерального директора «Группы Синара» Михаила Ходоровского. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За вклад в работу общероссийской общественной организации „Российское военно-историческое общество“ наградить почетной грамотой президента РФ Александра Рогожина; за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Михаила Ходоровского», — говорится в документе.
Помимо Рогожина и Ходоровского Путин поощрил еще несколько десятков россиян. Ранее URA.RU сообщало, что президент лишил гражданства жительницу Свердловской области.
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