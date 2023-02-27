Путин поощрил топ-менеджеров крупнейших свердловских компаний

27 февраля 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Президент выдал почетные грамоты двум свердловчанам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин распорядился поощрить двух свердловчан — заместителя гендиректора УГМК Александра Рогожина и генерального директора «Группы Синара» Михаила Ходоровского. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За вклад в работу общероссийской общественной организации „Российское военно-историческое общество“ наградить почетной грамотой президента РФ Александра Рогожина; за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Михаила Ходоровского», — говорится в документе. Помимо Рогожина и Ходоровского Путин поощрил еще несколько десятков россиян. Ранее URA.RU сообщало, что президент лишил гражданства жительницу Свердловской области.

Президент России Владимир Путин распорядился поощрить двух свердловчан — заместителя гендиректора УГМК Александра Рогожина и генерального директора «Группы Синара» Михаила Ходоровского. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За вклад в работу общероссийской общественной организации „Российское военно-историческое общество“ наградить почетной грамотой президента РФ Александра Рогожина; за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Михаила Ходоровского», — говорится в документе. Помимо Рогожина и Ходоровского Путин поощрил еще несколько десятков россиян. Ранее URA.RU сообщало, что президент лишил гражданства жительницу Свердловской области.