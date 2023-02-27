Путин поощрил топ-менеджеров крупнейших свердловских компаний

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Президент выдал почетные грамоты двум свердловчанам Фото:

Президент России Владимир Путин распорядился поощрить двух свердловчан — заместителя гендиректора УГМК Александра Рогожина и генерального директора «Группы Синара» Михаила Ходоровского. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За вклад в работу общероссийской общественной организации „Российское военно-историческое общество“ наградить почетной грамотой президента РФ Александра Рогожина; за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Михаила Ходоровского», — говорится в документе.

Помимо Рогожина и Ходоровского Путин поощрил еще несколько десятков россиян. Ранее URA.RU сообщало, что президент лишил гражданства жительницу Свердловской области.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Президент России Владимир Путин распорядился поощрить двух свердловчан — заместителя гендиректора УГМК Александра Рогожина и генерального директора «Группы Синара» Михаила Ходоровского. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За вклад в работу общероссийской общественной организации „Российское военно-историческое общество“ наградить почетной грамотой президента РФ Александра Рогожина; за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Михаила Ходоровского», — говорится в документе. Помимо Рогожина и Ходоровского Путин поощрил еще несколько десятков россиян. Ранее URA.RU сообщало, что президент лишил гражданства жительницу Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...