27 февраля 2023
26 февраля 2023
25 февраля 2023

Мэр из ЯНАО отстранил чиновницу за хамство в адрес семьи военнослужащего

Глава Красноселькупского района ЯНАО Фишер отстранил от работы чиновницу за недопустимые высказывания
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на церемонии награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году. Челябинск, депутат, чиновник, портфель, бюрократ, сумка с документами, министерский портфель
Юрий Фишер отстранил от работы муниципальную служащую за ответ семье военнослужащего Фото:

В Красноселькупском районе ЯНАО отстранили от работы сотрудницу районной администрации за возмутительный ответ по отношению к семье мобилизованного военнослужащего. О данном факте сообщил глава района Юрий Фишер.

«Узнал о ситуации с некорректным ответом сотрудника администрации семье нашего мобилизованного, такая лексика недопустима для муниципальных служащих даже в нерабочее время. Проведем тщательную проверку всех обстоятельств, на это время сотрудница уже отстранена от работы без сохранения заработной платы», — написал Юрий Фишер в своем telegram-канале.

Он отметил, что сам возмущен услышанным и взял разбирательство на личный контроль. Он призвал земляков быть воздержаннее в общении между собой.

Ранее URA.RU рассказало, что Юрий Фишер провел встречу с семьями мобилизованных и добровольцев, выполняющих задачи в зоне спецоперации. Проведение специальной военной операции на Украине РФ проводит с 24 февраля 2022 года, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что поддержка военнослужащих и членов их семей является одной из приоритетных задач.

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В Красноселькупском районе ЯНАО отстранили от работы сотрудницу районной администрации за возмутительный ответ по отношению к семье мобилизованного военнослужащего. О данном факте сообщил глава района Юрий Фишер. «Узнал о ситуации с некорректным ответом сотрудника администрации семье нашего мобилизованного, такая лексика недопустима для муниципальных служащих даже в нерабочее время. Проведем тщательную проверку всех обстоятельств, на это время сотрудница уже отстранена от работы без сохранения заработной платы», — написал Юрий Фишер в своем telegram-канале. Он отметил, что сам возмущен услышанным и взял разбирательство на личный контроль. Он призвал земляков быть воздержаннее в общении между собой. Ранее URA.RU рассказало, что Юрий Фишер провел встречу с семьями мобилизованных и добровольцев, выполняющих задачи в зоне спецоперации. Проведение специальной военной операции на Украине РФ проводит с 24 февраля 2022 года, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что поддержка военнослужащих и членов их семей является одной из приоритетных задач.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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