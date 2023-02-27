Мэр из ЯНАО отстранил чиновницу за хамство в адрес семьи военнослужащего

Глава Красноселькупского района ЯНАО Фишер отстранил от работы чиновницу за недопустимые высказывания

Юрий Фишер отстранил от работы муниципальную служащую за ответ семье военнослужащего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Красноселькупском районе ЯНАО отстранили от работы сотрудницу районной администрации за возмутительный ответ по отношению к семье мобилизованного военнослужащего. О данном факте сообщил глава района Юрий Фишер.

«Узнал о ситуации с некорректным ответом сотрудника администрации семье нашего мобилизованного, такая лексика недопустима для муниципальных служащих даже в нерабочее время. Проведем тщательную проверку всех обстоятельств, на это время сотрудница уже отстранена от работы без сохранения заработной платы», — написал Юрий Фишер в своем telegram-канале.

Он отметил, что сам возмущен услышанным и взял разбирательство на личный контроль. Он призвал земляков быть воздержаннее в общении между собой.

Ранее URA.RU рассказало, что Юрий Фишер провел встречу с семьями мобилизованных и добровольцев, выполняющих задачи в зоне спецоперации. Проведение специальной военной операции на Украине РФ проводит с 24 февраля 2022 года, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что поддержка военнослужащих и членов их семей является одной из приоритетных задач.