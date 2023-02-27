Зеленский заявил об ухудшении положения ВСУ на Артемовском направлении 28 февраля 2023 в 02:00 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский прокомментировал положение ВСУ на Артемовском направлении Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация на Артемовском направлении становится сложнее для украинских военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «На бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной», — заявил Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в его telegram-канале. Он отметил, что старается контролировать ситуацию. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские силы держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск. В Минобороны Украины подтвердили слова Зеленского. По ее словам, действия армии РФ истощают украинские силы, передает «Национальная служба новостей». Ситуация на Артемовском направлении становится сложнее для украинских военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «На бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной», — заявил Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в его telegram-канале. Он отметил, что старается контролировать ситуацию. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские силы держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск. В Минобороны Украины подтвердили слова Зеленского. По ее словам, действия армии РФ истощают украинские силы, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям