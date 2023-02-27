27 февраля 2023

Зеленский заявил об ухудшении положения ВСУ на Артемовском направлении

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, ВСУ
Владимир Зеленский прокомментировал положение ВСУ на Артемовском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ситуация на Артемовском направлении становится сложнее для украинских военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«На бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной», — заявил Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в его telegram-канале. Он отметил, что старается контролировать ситуацию.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские силы держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск. В Минобороны Украины подтвердили слова Зеленского. По ее словам, действия армии РФ истощают украинские силы, передает «Национальная служба новостей».

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Ситуация на Артемовском направлении становится сложнее для украинских военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «На бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной», — заявил Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в его telegram-канале. Он отметил, что старается контролировать ситуацию. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские силы держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск. В Минобороны Украины подтвердили слова Зеленского. По ее словам, действия армии РФ истощают украинские силы, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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