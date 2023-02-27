Пушилин заявил о контроле РФ над всеми путями в Бахмут

28 февраля 2023 в 01:21 Размер текста - 17 +

По словам Дениса Пушилина, российские силы держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Почти все дороги в Артемовск (Бахмут) в данный момент контролируются огневым вооружением российских войск. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Практически все дороги в Артемовск (Бахмут) находятся под огневым контролем российских сил. <…> За год только высокоточных дорогостоящих ракет РСЗО „Himars“ было выпущено 239 штук, более 15 тысяч боеприпасов 155-мм калибра», — заявил Пушилин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале . Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о сложной ситуации у ВСУ на поле боя. По ее словам, наибольшие трудности наблюдаются на Артемовском направлении. По данным советника врио главы Донецкой народной республики Яна Гагина, российские войска практически вошли в центр Артемовска (Бахмута).

Почти все дороги в Артемовск (Бахмут) в данный момент контролируются огневым вооружением российских войск. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Практически все дороги в Артемовск (Бахмут) находятся под огневым контролем российских сил. <…> За год только высокоточных дорогостоящих ракет РСЗО „Himars“ было выпущено 239 штук, более 15 тысяч боеприпасов 155-мм калибра», — заявил Пушилин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о сложной ситуации у ВСУ на поле боя. По ее словам, наибольшие трудности наблюдаются на Артемовском направлении. По данным советника врио главы Донецкой народной республики Яна Гагина, российские войска практически вошли в центр Артемовска (Бахмута).