27 февраля 2023

Пушилин заявил о контроле РФ над всеми путями в Бахмут

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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
По словам Дениса Пушилина, российские силы держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Почти все дороги в Артемовск (Бахмут) в данный момент контролируются огневым вооружением российских войск. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Практически все дороги в Артемовск (Бахмут) находятся под огневым контролем российских сил. <…> За год только высокоточных дорогостоящих ракет РСЗО „Himars“ было выпущено 239 штук, более 15 тысяч боеприпасов 155-мм калибра», — заявил Пушилин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о сложной ситуации у ВСУ на поле боя. По ее словам, наибольшие трудности наблюдаются на Артемовском направлении. По данным советника врио главы Донецкой народной республики Яна Гагина, российские войска практически вошли в центр Артемовска (Бахмута).

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Почти все дороги в Артемовск (Бахмут) в данный момент контролируются огневым вооружением российских войск. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Практически все дороги в Артемовск (Бахмут) находятся под огневым контролем российских сил. <…> За год только высокоточных дорогостоящих ракет РСЗО „Himars“ было выпущено 239 штук, более 15 тысяч боеприпасов 155-мм калибра», — заявил Пушилин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о сложной ситуации у ВСУ на поле боя. По ее словам, наибольшие трудности наблюдаются на Артемовском направлении. По данным советника врио главы Донецкой народной республики Яна Гагина, российские войска практически вошли в центр Артемовска (Бахмута).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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