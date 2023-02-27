27 февраля 2023

Жители свердловского города поразило редкое природное явление. Фото

В Краснотурьинске заметили северное сияние
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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, северное сияние, природа, туризм пермский край, помяненный камень, полярное сияние на урале
Свердловчан поразило северное сияние (архивное фото) Фото:

Жители Краснотурьинска (Свердловская область) увидели в небе редкое природное явление — северное сияние. Об этом рассказали свердловчане в соцсети.

«Сегодня в небе было видно северное сияние. Фотография сделана в 42-м квартале [район Краснотурьинска — прим. URA.RU]», — рассказал свердловчанин в telegram-канале «Краснотурьинск LIVE».

Ранее URA.RU передавало слова инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, что в ночь с 27 на 28 февраля жители Свердловской области смогут увидеть в небе северное сияние. В частности предполагалось, что редкое природное явление будет в Екатеринбурге.

Фото:

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Жители Краснотурьинска (Свердловская область) увидели в небе редкое природное явление — северное сияние. Об этом рассказали свердловчане в соцсети. «Сегодня в небе было видно северное сияние. Фотография сделана в 42-м квартале [район Краснотурьинска — прим. URA.RU]», — рассказал свердловчанин в telegram-канале «Краснотурьинск LIVE». Ранее URA.RU передавало слова инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, что в ночь с 27 на 28 февраля жители Свердловской области смогут увидеть в небе северное сияние. В частности предполагалось, что редкое природное явление будет в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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