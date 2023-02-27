Жители свердловского города поразило редкое природное явление. Фото

В Краснотурьинске заметили северное сияние

28 февраля 2023 в 02:45 Размер текста - 17 +

Свердловчан поразило северное сияние (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Краснотурьинска (Свердловская область) увидели в небе редкое природное явление — северное сияние. Об этом рассказали свердловчане в соцсети. «Сегодня в небе было видно северное сияние. Фотография сделана в 42-м квартале [район Краснотурьинска — прим. URA.RU]», — рассказал свердловчанин в telegram-канале «Краснотурьинск LIVE». Ранее URA.RU передавало слова инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, что в ночь с 27 на 28 февраля жители Свердловской области смогут увидеть в небе северное сияние. В частности предполагалось, что редкое природное явление будет в Екатеринбурге. Фото: telegram-канал «Краснотурьинск LIVE»

Жители Краснотурьинска (Свердловская область) увидели в небе редкое природное явление — северное сияние. Об этом рассказали свердловчане в соцсети. «Сегодня в небе было видно северное сияние. Фотография сделана в 42-м квартале [район Краснотурьинска — прим. URA.RU]», — рассказал свердловчанин в telegram-канале «Краснотурьинск LIVE». Ранее URA.RU передавало слова инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, что в ночь с 27 на 28 февраля жители Свердловской области смогут увидеть в небе северное сияние. В частности предполагалось, что редкое природное явление будет в Екатеринбурге.