Свердловчан поразило северное сияние (архивное фото)
Жители Краснотурьинска (Свердловская область) увидели в небе редкое природное явление — северное сияние. Об этом рассказали свердловчане в соцсети.
«Сегодня в небе было видно северное сияние. Фотография сделана в 42-м квартале [район Краснотурьинска — прим. URA.RU]», — рассказал свердловчанин в telegram-канале «Краснотурьинск LIVE».
Ранее URA.RU передавало слова инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, что в ночь с 27 на 28 февраля жители Свердловской области смогут увидеть в небе северное сияние. В частности предполагалось, что редкое природное явление будет в Екатеринбурге.
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