Омбудсмен ХМАО добилась отправки мобилизованного из зоны СВО в госпиталь

Жителя Нижневартовска мобилизовали, несмотря на диагноз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла мобилизованному из Нижневартовска добиться лечения в госпитале. Омбудсмен рассказала корреспонденту URA.RU, что военнослужащего безосновательно направили сначала в учебный центр Омска, а затем — в зону СВО, хотя ему требовалось хирургическое вмешательство.

«Во время рабочего визита в Нижневартовск ко мне обратился отец военнослужащего и сказал, что его сыну нужна медицинская помощь, а ему ее не оказывают. Выяснилось, что мобилизованного, которому требуется операция, направили сначала в омский гарнизон, а оттуда, несмотря на заверения руководства в том, что его положат в госпиталь, — в сектор проведения СВО. При содействии с военным прокурором удалось добиться отправки солдата в военный госпиталь Смоленска», — прокомментировала Наталья Стребкова.

Отец мобилизованного в ходе встречи с омбудсменом в нижневартовском реабилитационном центре «Красная звезда» рассказал, что у его сына диагностирован привычный вывих плечевого сустава. «В гарнизоне его подлечили и отправили на границу, а там при увеличении физической нагрузки состояние закономерно ухудшилось — для полного выздоровления при таком диагнозе нужны операция и достаточно длительная реабилитация. Изначально муниципальная комиссия по призыву в Нижневартовске полностью проигнорировала жалобы. Его не должны были призывать вообще, и это ошибка как нижневартовского военкомата, так и всех последующих звеньев», — уточнила Стребкова.

Ранее URA.RU писало о том, как омбудсмен ХМАО помогла югорским контрактникам добиться выплат. Военнослужащие долгое время оставались причисленными к учебному центру, хотя уже давно находились в зоне боевых действий.