Омбудсмен ХМАО помогла военнослужащим добиться выплат

Наталья Стребкова помогла получить выплаты контрактникам из Югорска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла получить выплаты югорским контрактникам. Омбудсмен рассказала журналисту URA.RU, что военнослужащие долгое время оставались причисленными к учебному центру несмотря на то, что уже давно находились в зоне боевых действий.

«После вмешательства омбудсмена и военной прокуратуры удалось решить вопрос выплаты денежного довольствия контрактникам из Югры, которые, фактически находясь на территории специальной военной операции, оставались причисленными к одному из учебных центров. Перечисления начались как живым участникам СВО, которые обратились к нам за помощью, так и семьям погибших», — прокомментировала Стребкова.

Корреспонденту агентства удалось связаться с военнослужащим, который обращался к омбудсмену в ходе ее рабочей поездки в Нижневартовск. Он подтвердил получение выплат и сообщил, что речь идет о 14 живых военнослужащих и троих погибших.

Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО помогла вернуть из плена военнослужащего из Свердловской области. Его разыскивали вместе с пленными солдатами из Югры.