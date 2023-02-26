26 февраля 2023
25 февраля 2023
24 февраля 2023

Омбудсмен ХМАО помогла военнослужащим добиться выплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Координационный совет Уполномоченных по правам человека в УрФО. Челябинск, портрет, стребкова наталья
Наталья Стребкова помогла получить выплаты контрактникам из Югорска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла получить выплаты югорским контрактникам. Омбудсмен рассказала журналисту URA.RU, что военнослужащие долгое время оставались причисленными к учебному центру несмотря на то, что уже давно находились в зоне боевых действий.

«После вмешательства омбудсмена и военной прокуратуры удалось решить вопрос выплаты денежного довольствия контрактникам из Югры, которые, фактически находясь на территории специальной военной операции, оставались причисленными к одному из учебных центров. Перечисления начались как живым участникам СВО, которые обратились к нам за помощью, так и семьям погибших», — прокомментировала Стребкова.

Корреспонденту агентства удалось связаться с военнослужащим, который обращался к омбудсмену в ходе ее рабочей поездки в Нижневартовск. Он подтвердил получение выплат и сообщил, что речь идет о 14 живых военнослужащих и троих погибших.

Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО помогла вернуть из плена военнослужащего из Свердловской области. Его разыскивали вместе с пленными солдатами из Югры.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла получить выплаты югорским контрактникам. Омбудсмен рассказала журналисту URA.RU, что военнослужащие долгое время оставались причисленными к учебному центру несмотря на то, что уже давно находились в зоне боевых действий. «После вмешательства омбудсмена и военной прокуратуры удалось решить вопрос выплаты денежного довольствия контрактникам из Югры, которые, фактически находясь на территории специальной военной операции, оставались причисленными к одному из учебных центров. Перечисления начались как живым участникам СВО, которые обратились к нам за помощью, так и семьям погибших», — прокомментировала Стребкова. Корреспонденту агентства удалось связаться с военнослужащим, который обращался к омбудсмену в ходе ее рабочей поездки в Нижневартовск. Он подтвердил получение выплат и сообщил, что речь идет о 14 живых военнослужащих и троих погибших. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО помогла вернуть из плена военнослужащего из Свердловской области. Его разыскивали вместе с пленными солдатами из Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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