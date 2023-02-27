У губернатора Махонина осложнились отношения с УФСБ

28 февраля 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Анацкий играл с Махониным в хоккей, но в последнее время забросил Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пропуск приема в честь Дня защитника Отечества, который позволил себе глава пермского УФСБ Геннадий Анацкий, стал в политтусовке поводом для обсуждения отношений между Анацким и губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Якобы, Анацкий решил не ходить на мероприятие, узнав, что там будет Махонин, рассказывают источники в политэлитах. «Глава Перми Алексей Демкин 23 февраля устраивал прием в ДК Солдатова. Туда приглашали всех руководителей силовых ведомств. Узнав, что там будет присутствовать губернатор Махонин, Анацкий не поехал. Также поступил и главный пермский прокурор Павел Бухтояров, с которым у краевых властей есть разногласия», — отметил источник. Считалось, что у Анацкого сложились неплохие отношения с главой региона. В эту пользу говорил тот факт, что они, к примеру, играли в одной хоккейной команде. Человек в майке с фамилией «Анацкий» принимал участие в матче всех звезд в мае 2022 года, когда пермская команда «Губерния» (капитан — Махонин) играла против команды «Красные звезды» во главе с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Источники в политтусовке сейчас рассказывают, что Анацкий давно не принимал участие в тренировках «Губернии». Глава Пермского края, в целом, не может похвастаться хорошими отношениями с силовиками, отмечают инсайдеры в политэлитах региона. «Отношения не выстроены вообще», — говорит один из собеседников. Другое дело, что отсутствие Анацкого на приеме 23 февраля вряд ли связано с этими обстоятельствами. «Есть формальные мероприятия, и люди будут на них ходить. Есть неформальные, и посещать их или нет, личное дело каждого. Думаю, что отношения между первым лицом региона и руководителем УФСБ находятся в иной плоскости, чем посещение торжеств», — отмечает собеседник. УФСБ всегда держалось в стороне, и думать, что у того или иного губернатора сложились со службой хорошие отношения — заблуждение, добавляет еще один источник в политэлитах. «УФСБ всегда действует по команде сверху, какие бы ни были отношения с властями», — говорит инсайдер. URA.RU направило запрос в управление ФСБ по Пермскому краю, на момент публикации ответ не был получен. В пресс-службе губернатора ситуацию не комментируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пропуск приема в честь Дня защитника Отечества, который позволил себе глава пермского УФСБ Геннадий Анацкий, стал в политтусовке поводом для обсуждения отношений между Анацким и губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Якобы, Анацкий решил не ходить на мероприятие, узнав, что там будет Махонин, рассказывают источники в политэлитах. «Глава Перми Алексей Демкин 23 февраля устраивал прием в ДК Солдатова. Туда приглашали всех руководителей силовых ведомств. Узнав, что там будет присутствовать губернатор Махонин, Анацкий не поехал. Также поступил и главный пермский прокурор Павел Бухтояров, с которым у краевых властей есть разногласия», — отметил источник. Считалось, что у Анацкого сложились неплохие отношения с главой региона. В эту пользу говорил тот факт, что они, к примеру, играли в одной хоккейной команде. Человек в майке с фамилией «Анацкий» принимал участие в матче всех звезд в мае 2022 года, когда пермская команда «Губерния» (капитан — Махонин) играла против команды «Красные звезды» во главе с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Источники в политтусовке сейчас рассказывают, что Анацкий давно не принимал участие в тренировках «Губернии». Глава Пермского края, в целом, не может похвастаться хорошими отношениями с силовиками, отмечают инсайдеры в политэлитах региона. «Отношения не выстроены вообще», — говорит один из собеседников. Другое дело, что отсутствие Анацкого на приеме 23 февраля вряд ли связано с этими обстоятельствами. «Есть формальные мероприятия, и люди будут на них ходить. Есть неформальные, и посещать их или нет, личное дело каждого. Думаю, что отношения между первым лицом региона и руководителем УФСБ находятся в иной плоскости, чем посещение торжеств», — отмечает собеседник. УФСБ всегда держалось в стороне, и думать, что у того или иного губернатора сложились со службой хорошие отношения — заблуждение, добавляет еще один источник в политэлитах. «УФСБ всегда действует по команде сверху, какие бы ни были отношения с властями», — говорит инсайдер. URA.RU направило запрос в управление ФСБ по Пермскому краю, на момент публикации ответ не был получен. В пресс-службе губернатора ситуацию не комментируют.