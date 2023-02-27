Ученые из УрФУ приблизились к разгадке рождения звезд

Ученые из УрФУ и их международные коллеги исследуют рождение звезд и эволюцию галактик

28 февраля 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

В исследовании участвует 21 ученый, два из которых родом с Урала Фото: Сергей Русанов © URA.RU Международной группе ученых, куда входят и два астрофизика Уральского федерального университета (УрФУ), практически удалось раскрыть тайну, как рождаются звезды большой массы (в восемь и более раз массивнее Солнца). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, сообщает пресс-служба университета. «Сейчас же мы приблизились к пониманию этого процесса. По сути нам удалось увидеть и доказать, что диск вокруг массивной протозвезды имеет структуру четырех спиральных рукавов, вдоль которых вещество падает на звезду», — заявил ведущий научный сотрудник Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Андрей Соболев, который входит в исследовательскую группу. Как заявил сотрудник Национальной астрономической обсерватории Японии Росс Бернс, нынешнее открытие помогает связать неустойчивость диска с процессом образования звезд большой массы. «На самом деле эта связь предполагалась в теоретических гипотезах много лет назад, но до сих пор не была подтверждена наблюдениями», — пояснил Бернс. Всего в исследовании участвует 21 ученый, а полученные данные анализировали команды на трех континентах. По словам ученых, подобное исследование важно по той причине, что массивные звезды играют важную роль, так как они служат основой для зарождения жизни Вселенной, изменяют внешний вид и влияют на эволюцию галактик. Кроме этого, они действуют на окружающую среду, а после своей смерти большие звезды становятся черными дырами. Ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев заявил, что ночью с 27 на 28 февраля в Екатеринбурге можно будет увидеть северное сияние. При этом он отмечал, что также ожидается самая сильная прогнозируемая магнитная буря на месяц вперед. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международной группе ученых, куда входят и два астрофизика Уральского федерального университета (УрФУ), практически удалось раскрыть тайну, как рождаются звезды большой массы (в восемь и более раз массивнее Солнца). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, сообщает пресс-служба университета. «Сейчас же мы приблизились к пониманию этого процесса. По сути нам удалось увидеть и доказать, что диск вокруг массивной протозвезды имеет структуру четырех спиральных рукавов, вдоль которых вещество падает на звезду», — заявил ведущий научный сотрудник Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Андрей Соболев, который входит в исследовательскую группу. Как заявил сотрудник Национальной астрономической обсерватории Японии Росс Бернс, нынешнее открытие помогает связать неустойчивость диска с процессом образования звезд большой массы. «На самом деле эта связь предполагалась в теоретических гипотезах много лет назад, но до сих пор не была подтверждена наблюдениями», — пояснил Бернс. Всего в исследовании участвует 21 ученый, а полученные данные анализировали команды на трех континентах. По словам ученых, подобное исследование важно по той причине, что массивные звезды играют важную роль, так как они служат основой для зарождения жизни Вселенной, изменяют внешний вид и влияют на эволюцию галактик. Кроме этого, они действуют на окружающую среду, а после своей смерти большие звезды становятся черными дырами. Ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев заявил, что ночью с 27 на 28 февраля в Екатеринбурге можно будет увидеть северное сияние. При этом он отмечал, что также ожидается самая сильная прогнозируемая магнитная буря на месяц вперед.