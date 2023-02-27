СВО повлияла на уровень преступности в Курганской области

28 февраля 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

В Курганской области — самый низкий уровень преступности за последние тридцать лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Специальная военная операция оказала влияние на оперативную обстановку в Курганской области. В регионе зафиксирован самый низкий уровень преступности за последние тридцать лет, сообщил начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов, отчитываясь перед депутатами Курганской областной думы об итогах работы за 2022 год, передает корреспондент URA.RU. «В 2022 году личный состав управления работал в условиях изменившейся общественно-политической ситуации, связанной с проведением специальной военной операции, которая повлияла и продолжает оказывать влияние на оперативную обстановку. Результаты, достигнутые за 2022 год, системные. На учет поставлено 13,5 тысяч преступлений, почти на 9% меньше, чем в предыдущем году. Это самый низкий количественный показатель преступности за последние 30 лет. Еще недавно мы входили в самую криминогенную десятку РФ по количеству преступлений», — отметил Свинов. По данным начальника УМВД, число тяжких и особо тяжких деяний уменьшилось на 9,5%. Сокращение наблюдается на протяжение последних пяти лет. Общая раскрываемость преступлений составила 66,2%, что соответствует 13 месту в РФ. По эффективности раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, которая составляет почти 70%, область занимает четвертое место среди регионов РФ. Раскрываемость убийств составила 97%, причинение тяжкого вреда здоровью — 100%. За 2022 год было раскрыто 13 преступлений прошлых лет. «Для нас это рекордное число, но на этом мы останавливаться не собираемся. Установлены лица, совершившие убийство журналиста Кирсанова, а также жестокого убийства женщины и ребенка, совершенного в 2014 году», — сказал Свинов. Ранее URA.RU писало, что курганский журналист Владимир Кирсанов мог быть убит из-за его планов написать о переделе рынка в газете и своей книге «Просто Олег». Журналиста убили в собственном гараже. Мужчину забили палкой и вывезли тело. По подозрению в убийстве Кирсанова и других преступлениях были задержаны бывшие жители Кургана, которых считают причастными к деятельности ОПГ «Локомотив» в регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специальная военная операция оказала влияние на оперативную обстановку в Курганской области. В регионе зафиксирован самый низкий уровень преступности за последние тридцать лет, сообщил начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов, отчитываясь перед депутатами Курганской областной думы об итогах работы за 2022 год, передает корреспондент URA.RU. «В 2022 году личный состав управления работал в условиях изменившейся общественно-политической ситуации, связанной с проведением специальной военной операции, которая повлияла и продолжает оказывать влияние на оперативную обстановку. Результаты, достигнутые за 2022 год, системные. На учет поставлено 13,5 тысяч преступлений, почти на 9% меньше, чем в предыдущем году. Это самый низкий количественный показатель преступности за последние 30 лет. Еще недавно мы входили в самую криминогенную десятку РФ по количеству преступлений», — отметил Свинов. По данным начальника УМВД, число тяжких и особо тяжких деяний уменьшилось на 9,5%. Сокращение наблюдается на протяжение последних пяти лет. Общая раскрываемость преступлений составила 66,2%, что соответствует 13 месту в РФ. По эффективности раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, которая составляет почти 70%, область занимает четвертое место среди регионов РФ. Раскрываемость убийств составила 97%, причинение тяжкого вреда здоровью — 100%. За 2022 год было раскрыто 13 преступлений прошлых лет. «Для нас это рекордное число, но на этом мы останавливаться не собираемся. Установлены лица, совершившие убийство журналиста Кирсанова, а также жестокого убийства женщины и ребенка, совершенного в 2014 году», — сказал Свинов. Ранее URA.RU писало, что курганский журналист Владимир Кирсанов мог быть убит из-за его планов написать о переделе рынка в газете и своей книге «Просто Олег». Журналиста убили в собственном гараже. Мужчину забили палкой и вывезли тело. По подозрению в убийстве Кирсанова и других преступлениях были задержаны бывшие жители Кургана, которых считают причастными к деятельности ОПГ «Локомотив» в регионе.