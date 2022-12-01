Курганского журналиста 20 лет назад убили из-за информации, которая так и не попала в книгу

В Кургане силовики продолжают расследовать дела 20-летней давности об убийстве журналиста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский журналист Владимир Кирсанов мог быть убит криминальными элементами из-за его планов написать о переделе рынка в СМИ и своей книге «Просто Олег». Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к силовикам.

«Преступники узнали, что Кирсанов собирается рассказать в прессе, а затем и в своей книге, как криминал „продвигает“ своих людей на руководящие должности в местном бизнесе, в том числе на рынках», — делятся информацией источники. Бандиты в мае 2001 года пришли к журналисту разузнать, что ему известно о связях бизнеса и представителей криминального сообщества, после чего Кирсанова больше никто не видел.

Информацию о криминале в коммерческих структурах Кирсанову могли сообщать чиновники в кабинетах администраций. Всю информацию он сортировал, что-то сразу публиковал в печатных СМИ, другие материалы помещал в книгу об экс-губернаторе Олеге Богомолове. Откуда преступники узнали, что журналисту доложили об их ставленниках, — пока неизвестно. «После убийства эти сведения не вышли в печать в книге, что позволило криминалу воплотить свои замыслы и сохранить своих людей у «кормушки», — констатируют источники.

Редакция URA.RU попыталась узнать подробности уголовного дела в СУ СК РФ по Курганской области. Представители управления воздержались от комментариев по расследуемому преступлению.

Ранее URA.RU сообщало, что курганского журналиста убили в собственном гараже. Мужчину забили палкой и вывезли тело погибшего. По подозрению в убийстве Кирсанова и других преступлениях были задержаны бывшие жители Кургана, которых считают причастными к деятельности ОПГ «Локомотив» в регионе. В конце ноября задержанным суд продлил срок содержания под стражей в следственном изоляторе.